Sinalização de trânsito é revitalizada em ruas e avenidas de Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está revitalizando a sinalização de trânsito de ruas e avenidas importantes da região central e de bairros da cidade. Os trabalhos são realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Transportes e fazem parte das ações da administração municipal para melhoria da segurança viária e prevenção de acidentes.

Na região central, foram beneficiadas as ruas Ipiranga, Doutor Ricardo Vilela Francisco Franco, Navajas, Major Pinheiro Franco e Olegário Paiva, além da Avenida Fernando Costa. Já na região dos bairros do Mogilar e Ponte Grande, foram beneficiadas a Praça Assumpção Ramirez Eroles, a Rua Gonçalo Ferreira e a Avenida José Benedito Braga, entre outras.

No distrito de Braz Cubas, a sinalização de trânsito foi revitalizada na Avenida Japão e nas ruas João Assi, no Jardim Santa Tereza; Doutor José Juca Assi, no Planalto; Doutor Ulisses Borges de Siqueira, Antonio Pavan, Santa Florentina, no Jardim Universo; e Benedito Paiva de Carvalho Filho, no Jardim Aeroporto.

“A manutenção constante da sinalização viária é importante em vários aspectos. Na questão de orientação para os motoristas que chegam à cidade ou que buscam acessar algum bairro ou região e na questão de segurança, com indicações de limite de velocidade, sentido de direção, permissão ou proibição de estacionamento, entre outras. Este é um trabalho contínuo que é desenvolvido pela Prefeitura e que busca atender tanto à região central quanto aos bairros, com prioridade para a segurança dos pedestres” afirmou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Ações

Entre os trabalhos executados estão a pintura de linhas de centro e borda, faixas de pedestres, lombadas, entre outras. Outra frente de trabalho se destina à manutenção da sinalização vertical, com intervenções e limpeza nas placas de trânsito, quando necessário.