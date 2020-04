Sincomércio solicita flexibilização para reabertura de lojas na região

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) solicitou ao prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), para que o município tome medidas alternativas e flexíveis para a abertura dos estabelecimentos durante a quarentena, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Os comerciantes estão solicitando para os sindicatos o retorno das atividades desde o segundo decreto da continuidade do isolamento social.

Nesta sexta-feira (17), o governador do Estado de São Paulo, João Doria, prorrogou a quarentena nos 645 municípios, com as mesmas medidas, para até o dia 10 de maio. Em carta assinada pelo presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, a entidade reconhece a preocupação do governo diante da pandemia do Covid-19, mas alegam que não podem “fechar os olhos para a ‘pandemia financeira’ que as medidas de contenção estão causando” aos empresários.

Uma “minuta”, ou seja, um rascunho do pedido, foi divulgado para a imprensa na manhã de ontem (17).

Nela, o Sincomércio alegava que o varejo retornaria às atividades no dia 23 de abril, “independente da atitude que venha tomar o governo estadual”. O presidente do sindicato relatou que o texto não era “fake news”. “Esta carta, divulgada em forma de minuta, foi uma sugestão enviada para o sindicato pelos municípios do interior do Estado, que enviaram aos prefeitos da região deles”, detalhou.

O presidente Valterli Martinez disse que a adaptação do texto foi feita pela diretoria, mas que o rascunho foi divulgado sem autorização.

“Os sindicatos dessas outras cidades, solicitaram com um tom mais rigoroso pela flexibilização. Aqui, nossa relação com os prefeitos das cidades é outra. Reformulamos o pedido e protocolamos na Prefeitura de Mogi das Cruzes na tarde desta sexta-feira. Na segunda-feira, às 11 horas, temos uma reunião sobre o assunto junto ao prefeito Marcus Melo”, esclareceu.

O presidente ainda revelou que vai comunicar os demais sindicatos e associações comerciais da região. “Protocolamos primeiro em Mogi, agora, nos próximos dias vamos alinhar com as demais prefeituras a solicitação”, finalizou. Valterli acredita que os comerciantes não terão a mesma demanda e “por isso não haverá aglomerações”. “Acreditamos que se fizermos um protocolo de segurança, os comércios poderão ser abertos sem algum problema. Caso feito, enviaríamos aos comerciantes as medidas a serem seguidas. Pediríamos o apoio da prefeitura para fiscalizar e quem não seguir as medidas, primeiramente seria notificado e depois, caso não seja acatado, fecharia o estabelecimento”, propôs.

Prefeito Marcus Melo

Durante a coletiva desta sexta-feira (17) o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, se posicionou perante a solicitação do Sincomércio. “Nós sabemos da dificuldade, da preocupação e do medo dos empresários. Vamos fazer uma reunião com o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, com o presidente do Ciesp e com o Sebrae na segunda-feira, além dos bancos da cidade para todos nós trabalharmos em apoio aos empresários para que continuem com as suas atividades”, disse. O prefeito ressaltou que a principal preocupação no momento é evitar o desemprego. “Peço aos empresários para continuarem com a preocupação primária: de manter os empregos. Seja serviço, seja comércio, precisamos manter a economia girando”, solicitou. O perfeito ainda citou a pesquisa feita pelo Sincomércio, que apontou apoio de 60% dos comerciantes ao isolamento social de portas fechadas.