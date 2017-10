Sindicato dos Ferroviários descarta greve nas linhas 11-Coral e 12-Safira

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil descartou a possibilidade de as linhas 11-Coral e 12-Safira de aderir a greve da Companhia de Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que tinha previsão de acontecer nesta quarta-feira (1º).

Uma assembleia foi realizada no último dia 20 para apresentar as propostas às categorias. O Sindicato Central do Brasil e o Sindicato Sorocabana - responsável pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda - aceitaram a proposta e termos apresentados para o Programa de Participação de Resultados (PPR) e informaram à CPTM da decisão de não aderir à paralisação.

O motivo do protesto, segundo a assessoria de imprensa do sindicato, seria que o PPR já estava em questão para ser discutida desde o começo do ano. O Sindicato dos Ferroviários, responsáveis pelas linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, não aceitou a proposta apresentada e vão paralisar as linhas amanhã. Aproximadamente 780 mil usuários que utilizam as linhas 7 e 10 poderão ser prejudicados caso a greve entre em vigor.