Sindicato orienta trabalhadores da Construção Civil a denunciar falta de equipamentos de proteção

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Mogi Das Cruzes, Suzano e Região orienta aos funcionários da área a denunciar a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nas empresas da região. O informativo no site e nas redes sociais do sindicato indicam que qualquer tipo de problema como demissões, falta de pagamento, não fornecimento de EPIs e falta de implementação de medidas para a prevenção do contágio pelo coronavírus nos locais de trabalho, devem ser comunicados imediatamente à entidade.

De acordo com o presidente do Sindicato, Josemar Bernardes Andre, as atividades desenvolvidas pela construção civil não pararam. Isso porque o trabalho é considerado essencial no decreto do Governo de Estado. Entretanto, diversas orientações foram repassadas para os trabalhadores e empresas quanto aos meios de prevenir a contaminação pelo coronavírus.

"As construtoras estão operando com o fornecimento de álcool em gel e máscaras. Além disso, as empresas fizeram a mudança nos horários de refeição para evitar aglomerações", diz. Andre explica que todos os funcionários estão trabalhando nos mesmos horários e que não houve a necessidade de realizar rodízios, escalas de trabalho ou redução de dias de trabalhados por parte das construtoras da região.

Quanto às denúncias, o presidente conta que não há queixas em andamento atualmente, e que desde o início da pandemia, apenas uma foi registrada. Tratava-se de um trabalhador que, após ter contato com pessoas suspeitas da doença, não estava conseguindo se afastar do serviço, medida recomendada pelas autoridades de saúde como forma de evitar a propagação do coronavírus. A situação foi resolvida e resultou em duas novas ações por parte do sindicato. A primeira delas foi a instalação de lavatórios fora das obras para que os trabalhadores higienizem as mãos antes de iniciarem o expediente. Já a segunda foi a possibilidade de afastamento das funções por 7 dias, mesmo sem atestado médico, quando apresentados sintomas de gripe.

A recomendação do sindicato é que caso seja constatada a falta de equipamentos de proteção para a Covid-19, que os trabalhadores entrem em contato com a entidade. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (11) 4748-1655 e pelo WhatsApp (11) 9 4314-5012.