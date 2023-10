Sindicatos suspendem greve e CPTM, Metrô e Sabesp voltam a funcionar nesta quarta

A greve dos ferroviários e funcionários da Sabesp se encerrou após decisão dos sindicatos em assembleia nesta terça-feira. Com isso, os serviços da CPTM, Metrô e Sabesp voltam a funcionar nesta quarta-feira.

A decisão foi tomada após votação em assembleia entre as três categorias na noite desta terça. Foram 2.952 votos, sendo que quase 79% dos votantes (2.331) votaram pela suspensão da greve, enquanto 19% (587) queriam que a medida continuasse.

As categorias pedem o cancelamento, pelo Governo do Estado, de todos os processos de privatização e terceirização do Metrô, da CPTM e da Sabesp. Eles pedem por plebiscito com toda a população do estado sobre a privatização das três empresas públicas.