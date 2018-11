‘Sistema Agenda Poá’ vai facilitar marcação de consultas na Saúde

A Secretaria de Saúde e da Mulher de Poá apresentou na Câmara de Vereadores o “Sistema Agenda Poá”, que vai melhorar o atendimento da população nas unidades de saúde e principalmente vai dar mais transparência e comodidade no processo de agendamento de consultas e exames, além de oferecer a equipe da pasta maior controle da demanda para planejar ações efetivas e padronização das informações.

Para o vice-prefeito e secretário de Saúde e da Mulher, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, esse sistema é um grande avanço para o município. “Hoje vivemos na era da tecnologia e é preciso aproveitar o que a tecnologia tem de bom a nosso favor. Informatizar o sistema irá trazer qualidade no atendimento e isso é uma das metas de nossa gestão”.

O sistema foi apresentado por Luciana Cardoso, coordenadora assistencial do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam) e responsável pela implantação do sistema no município. “Iniciaremos um trabalho de cadastro dos pacientes e estamos junto com os funcionários da Secretaria de Saúde também verificando as necessidades de cada unidade para receber o sistema. Esse é um projeto que só vem agregar ao município”, informou.

O diretor da Secretaria de Saúde e da Mulher, Walter Guinger, explicou que a implementação desse sistema no município vem de encontro com as reivindicações da Câmara de Vereadores e da população, que pediu que o processo de agendamento de consultas e exames fosse feito com mais transparência e comodidade. “Além de mostrar a real situação da Saúde no município, também teremos um panorama das especialidades e exames que temos as maiores demandas a fim de buscar reduzi-las”.

O CEO da Cejam, Ademir Medina, completou que esse é um processo novo na cidade. “Estamos informatizando todo o sistema de Saúde e isso requer tempo, mas os resultados serão os melhores. Tudo que é novo precisa ser feito com estudo, análises e responsabilidade. Nosso foco principal é o paciente. Quero transformar a Saúde de Poá como referência para todo o Brasil”.

Além do vice-prefeito e secretário de Saúde e da Mulher, Marquinhos Indaiá e do diretor Walter Guinger, participaram da reunião a diretora da Rede de Atenção Básica de Saúde, Andreia Santana e os vereadores José Carlos Costa, o Zé Carlos da Maçã do Amor; Saulo Souza; Mário de Oliveira, o Marinho do Jornal; Antonio Faustino Ventura, o Toninho da Biblioteca; David de Araújo Campos, o Tio Deivão; Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd; Saulo Teixeira Alberto da Costa, o Saulo Dentista; e Fabio Camilo Batista, o Fabio Suru; além de funcionários da Prefeitura de Poá e munícipes.