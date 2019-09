Sistema Alto Tietê opera com 88,4% da capacidade

Todas as cinco represas que compõe o Sistema Alto Tietê operam com a capacidade normal. Todo o sistema Alto Tietê, que atende cerca de 1,6 milhão de pessoas nas dez cidades da região, opera no momento com 88,4% da capacidade. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A represa Ponte Nova, situada em Salesópolis, registra a maior operação do Sistema, com 97,49%. A barragem recebeu 0,60 milímetros de água nos últimos dois dias.

Na segunda posição, o manancial de Paraitinga, localizado também em Salesópolis, computa 92,57%. A represa registrou 0,80 milímetros de água nos últimos dois dias. Fecha o pódio, na terceira colocação, a represa Jundiaí, situada em Mogi das Cruzes. O reservatório da cidade mogiana opera com 81,29% da capacidade total. A barragem registrou 4,20 milímetros de água nos últimos dois dias. A represa Taiaçupeba, localizada em Suzano, está na quarta posição e opera com 78,28% da capacidade. O manancial contabilizou 3,60 milímetros de água no período mencionado. Por fim, na quinta colocação, a represa Biritiba, situada em Biritiba Mirim, registra a menor operação de todo o Sistema Alto Tietê, com 36,97%.

A barragem computou 3,20 milímetros de água nos últimos dois dias. Dados do portal Climatempo apontam que a região do Alto Tietê pode registrar queda de temperatura neste final de semana.