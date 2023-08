Sistema Alto Tietê passa por manutenção nesta terça (15)

A Sabesp realiza nesta terça-feira (15) no Sistema Alto Tietê

uma manutenção preventiva para melhoria operacional. Para a realização da

troca de comportas na Estação de Tratamento de Água (ETA) Taiaçupeba, em

Suzano, será necessário reduzir a produção de água de 15 m³/s para 10

m³/s. Também serão feitos reparos na adutora Itaquera-São Miguel e

serviços nos reservatórios Cumbica e Angélica.

As intervenções terão início às 13h de terça (15) e têm previsão de

conclusão às 5h de quarta (16), o que pode afetar o abastecimento de água

para cerca de 140 mil imóveis numa área que abrange trechos da zona leste

de São Paulo e do município de Guarulhos. Para reduzir os impactos, a Sabesp vai abastecer parte da região com outros sistemas.

A Sabesp orienta à população da região o uso consciente da água armazenada

nos reservatórios residenciais até a conclusão do serviço e a recuperação

completa do fornecimento, prevista para acontecer ao longo de quarta-feira

(16).

Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24

horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos

intensidade a alteração no fornecimento. As consultas e notificações devem

ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 ou na Central de

Atendimento pelos telefones 195 ou 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

A Sabesp lamenta os transtornos e esclarece que a manutenção preventiva

está sendo comunicada por meio de SMS a consumidores com cadastro

atualizado, por comunicado à imprensa e pelas redes sociais da Companhia.

Veja algumas dicas de uso consciente da água:

1. Tome banhos mais curtos;

2. Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a

barba;

3. Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a

mangueira, prefira um balde com água;

4. Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura

e balde com água, não a mangueira;

5. Dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a

lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade

máxima;

6. Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja;

deixe a torneira fechada ao ensaboar;

7. Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em

apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de

água;

8. Não use água corrente para descongelar alimentos.

Mais informações no link:

https://site.sabesp.com.br/site/sociedade-meioambiente/dicas.aspx?

RELAÇÃO DOS BAIRROS

SÃO PAULO:

Chácara Figueira Grande, Chácara Três Meninas, Cidade Nitro Química,

Cidade Nova São Miguel, Jd. Helena, Jd. Maia, Jd. Miragaia, Jd. Noêmia,

Jd. Santo Elias, Jd. São Martinho, Jd. São Vicente, Pq. Paulistano, V.

Americana, V. Curuçá I, V. Dr. Eiras, V. Helena, V. Mara, V. Nitro

Operária, V. Piracicaba, V. Rosária, Vila Barbosa e Vila Clara.

GUARULHOS:

Água Chata, Cidade Jardim Cumbica, Cidade Parque Alvorada, Cidade Parque

Brasília, Cidade Pq São Luiz, Cidade Soimco, Cidade Tupinambá, Conjunto

Marcos Freire, Conjunto Paes De Barros, Cumbica, Granja Eliana, Itaim, Jd

Albertina, Jd Angelica, Jd Angelica I, Jd Angelica II, Jd Ansalca, Jd

Arujá, Jd Bela Vista, Jd Carvalho, Jd Centenário, Jd Cumbica, Jd dos

Olivas, Jd dos Pimentas, Jd Guaracy, Jd Izildinha, Jd Jacy, Jd Leblon, Jd

Maria Alice, Jd Maria de Lourdes, Jd Maria Dirce, Jd Maria do Carmo, Jd

Monte Alegre, Jd Normandia, Jd Nova Alice, Jd Nova Canaã, Jd Nova Cidade,

Jd Regina, Jd Rodolpho, Jd Sandra, Jd Santa Maria, Jd Silvestre, Jd

Albertina, Jd Alice, Jd Angélica, Jd Castanha, Jd Cumbica, Jd das Nações,

Jd Dona Luiza, Jd dos Olivas, Jd dos Pimentas, Jd Leblon, Jd Maria Dirce,

Jd Maria do Carmo, Jd Nova Cidade, Jd Ottawa, Jd Presidente Dutra, Jd

Rodolfo, Jd Santa Helena, Jd São Manoel, Parque das Nações, Parque dos

Pinheiros, Parque Industrial Cumbica, Parque Industrial Harami, Parque

Jandaia, Parque Jurema, Parque Maria Helena, Parque São Miguel, Parque

Stella, Pimentas, Pq Industrial Satélite de SP, Recanto do Sol, Sítio São

Francisco, Vila Aeroporto, Vila Bernardino, Vila Branca, Vila Dinamarca,

Vila Itaí, Vila Izildinha, Vila Maria de Lourdes, Vila Miriam, Vila

Paraíso e Vila Real.