Sistema de comunicação de Mogi deve ser modernizado a partir de agosto

O secretário de Segurança de Mogi das Cruzes, Paulo Roberto Madureira Sales, o Coronel Sales, afirmou, nesta segunda-feira, 20, que a modernização dos sistemas de comunicação deve ser iniciada ainda este ano.

A afirmação foi feita após questionamentos sobre o episódio ocorrido com guardas municipais, na madrugada do último sábado, 17. A previsão é para a partir de agosto.

A modernização está orçada em R$ 7 milhões, que serão enviados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Outros setores também serão beneficiados em um pacote de cerca de R$ 40 milhões.

Sales falou que a modernização já era para ter sido iniciada, mas a pandemia do novo coronavírus freou a vinda do recursos à cidade.

“O BNDES aprovou a liberação dos recursos. Tínhamos previsão de que caísse em março, porém veio a pandemia. Mas, na semana passada, a gente recebeu nota sobre a liberação até o final do mês. Com o dinheiro em caixa, em 30 dias, a gente finaliza a modernização do sistema de comunicação, que passará a ser digital e irá englobar todas as pastas”, disse ele.

Para tal modernização, a municipalidade irá precisar construir mais duas torres de transmissão, em locais dos quais a cobertura era menor com rádios analógicos.

Segundo o chefe da pasta de Segurança, a situação ocorrida no último sábado vem sendo acompanhada de perto pela Prefeitura. Ele pontuou que, neste momento, a expectativa é de celeridade na investigação e uma resposta. “A Polícia Civil deu prioridade neste caso, que vamos continuar acompanhando”.

Questionado sobre algumas reivindicações feitas por guardas municipais, na manhã desta segunda-feira, Sales destacou que, até o final de agosto, a corporação estará efetivamente armada. “Começou em 2016. Levou-se um tempo, porque tivemos que seguir todos os trâmites legais. Nossa expectativa, com todos os documentos, seja Exército e Polícia Federal, é que até meados de agosto todos estavam armados”.

Outro ponto debatido por Sales foi em questão das viaturas e promoções. Segundo ele, a corporação mogiana foi a que mais recebeu investimentos nos últimos anos. “A Prefeitura, na gestão do Marcus Melo, elevou o número de agentes municipais, e viaturas. Foi adquirido mais quatro GM Blazers, na última quinta-feira, além do fardamento ser o mais moderno e o colete o mais moderno da América Latina, um modelo Nível 3 A”.

“Íamos fazer em junho concurso interno para promoções, mas um decreto presidencial proibiu toda e qualquer promoção até dezembro de 2021”.

“A GCM, com certeza, na gestão de 2017 para cá, foi a que mais recebeu da Grande São Paulo. Equipamentos, fardamentos, viaturas, motos, novas câmeras, sede própria, uma nova central de monitoramento. Polo de gerenciamento de crise”, finalizou o secretário.