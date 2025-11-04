Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sistema de represas na região estabiliza e atua com 22,3% do total

Sabesp atualiza diariamente os dados dos sistemas produtores do estado

04 novembro 2025 - 09h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Sistema de represas na região estabiliza e atua com 22,3% do totalSistema de represas na região estabiliza e atua com 22,3% do total - (Foto: Diogo Florido/DS)

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) viu seu volume estabilizar, mas segue atuando com baixa capacidade: apenas 22,3% do total. Há uma semana, o volume estava em 22,2%.

Apenas uma das cinco represas do Spat atua com mais de 25% de sua capacidade total: Biritiba, operando com 26,4%. 

Os reservatórios Taiaçupeba e Ponte Nova operam com um volume total parecido: 24,1% e 24%, respectivamente.

As represas Paraitinga e Jundiaí são as que operam com a menor capacidade total no Spat, com 19,6% e 12,2%, respectivamente.

Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) atualiza diariamente os dados dos sistemas produtores do estado. 

O DS tem feito um acompanhamento da situação do Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat), que atua em baixa nos últimos meses.

Em setembro, por exemplo, o DS noticiou que o Spat operava com 28,01%, o menor volume desde janeiro de 2016. De lá para cá, o volume total do sistema caiu mais 20,3%.
 

