Sistema do Alto Tietê tem queda de 5% em julho e opera com 36,6% da capacidade

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) registrou queda de cinco pontos percentuais, passando de 41,61% em 21 de junho, para 36,61% da sua capacidade total nesta segunda-feira (21). Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Segundo a Sabesp, a pluviometria acumulada desta segunda-feira é de 0,04 milímetros. Já no acumulado do período analisado, a pluviometria é de 13,72 milímetros. Foram cinco dias sem chuva e a maior precipitação foi de 8,52 milímetros no dia 24 de junho.

Entre as cinco represas da região que alimentam o Spat, quatro registraram queda no volume e três operam abaixo dos 50% da capacidade.

A represa que apresentou a maior queda é a Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes. Em um mês, a redução foi de 9,81 pontos percentuais, passando de 34,69% em junho, para 24,88% neste mês. A barragem opera com o menor volume entre represas da região.

Em seguida, vem a represa Paraitinga, situada em Salesópolis, que, mesmo operando com a maior capacidade em relação às outras represas do sistema, teve uma redução de 7,5 pontos percentuais, caindo de 67,69% para 60,19% em um mês.

A represa Taiaçupeba, localizada em Mogi, passou de 56,31% em junho para 51,45% de sua capacidade neste mês, uma queda de 4,86 pontos percentuais.

A menor queda da região foi localizada na represa Ponte Nova, localizada na divisa entre Biritiba Mirim e Salesópolis. A barragem opera com 33,85% de sua capacidade, e registrou queda de 4,43 pontos percentuais, já que no dia 21 de junho o volume era de 38,28%.

Por sua vez, a barragem de Biritiba, situada em Biritiba Mirim, foi a única que apresentou aumento. Passando de 24,25% em junho para 26,36% neste mês, acréscimo de 2,11 pontos percentuais.