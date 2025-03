Sistema Produtor do Alto Tietê tem 50,8% do volume de água

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Sipat) atingiu, nesta segunda-feira (17), 46% do volume de água. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e são atualizados diariamente.

Há um mês, no dia 17 de fevereiro, o índice maior que o calculado nesta segunda. Na ocasião, o Sipat operava com 50,8%. Há uma semana, no dia 10 de março, o índice era de 51,4%, caiu para 51,3% no dia 11 e 51,1% no dia 12. No dia seguinte, o índice caiu para 51% e se manteve na sexta (14) e no sábado (15). No domingo, de acordo com a Sabesp, o Sipat operava em 50,9%. A variação é de 0,1%.

A Represa de Paraitinga apresenta o maior índice dos reservatórios da região. Nesta segunda-feira, a represa tinha 70,17% de sua capacidade. Na sequência, aparece a Ponte Nova, com 48,92%. A Represa Biritiba, por sua vez, registrou o menor percentual (35,25%). A Represa de Taiaçupeba também registrou um índice menor que 50% (41,84%). Por fim, a Represa Jundiaí opera com 56,44%.