Smart Mogi e app SOS Mulher Mogiana auxiliam em prisões pela Guarda Civil Municipal no fim de semana

O Smart Mogi, programa de segurança de monitoramento por câmeras da Prefeitura de Mogi das Cruzes, auxiliou a Guarda Civil Municipal a prender dois procurados pela Justiça neste final de semana. Em outra ocorrência, o aplicativo SOS Mulher Mogiana participou da prisão de um homem acusado de desrespeito à medida protetiva em favor da ex-mulher.

Na noite de sexta-feira (19/12), as câmeras com reconhecimento facial do Smart Mogi reconheceu um homem que era procurado pela Justiça por tráfico de drogas. O Centro de Operações Integradas (COI) acionou uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que abordou o suspeito na rua Engenheiro Gualberto, próximo à praça Diego Leme Chavedar.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Já na manhã deste sábado (20/12), o sistema de leitura de placas do Smart Mogi identificou a passagem de um veículo cujo proprietário possuía mandado de prisão em aberto por lesão corporal e porte de entorpecente. A equipe do COI acionou as viaturas que faziam patrulhamento na região da avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, que conseguiram abordar o automóvel.

Ao fazer a averiguação, o proprietário do veículo foi identificado. Com isso, foi dada voz de prisão a ele, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes, permanecendo preso.

SOS Mulher Mogiana

No início da noite deste domingo (21/12), um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva, na UPA de Jundiapeba. A mulher, que é assistida pela Guarda Civil Municipal, acionou o aplicativo SOS Mulher Mogiana para denunciar a presença do agressor.

Uma equipe da corporação foi encaminhada ao local e encontrou o agressor e a vítima na calçada da unidade. A mulher informou que o homem havia passado no local proferindo ofensas verbais e que, ao tentar se afastar em direção a um mercado próximo, ela foi seguida pelo acusado.

Com a constatação do descumprimento da ordem judicial, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência, permanecendo à disposição da Justiça.

A Guarda Civil Municipal atende a população 24 horas por dia pelo telefone 153. A ligação é gratuita.