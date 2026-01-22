Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Smart Mogi flagra descarte de lixo irregular e responsável é multado

Responsável foi multado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e detido pela Guarda Civil Municipal

22 janeiro 2026 - 21h00Por de Mogi
Smart Mogi flagra descarte de lixo irregular e responsável é multadoSmart Mogi flagra descarte de lixo irregular e responsável é multado - (Foto: Divulgação/PMMC)

O Smart Mogi continua flagrando em tempo real vários tipos de crimes na cidade. Na tarde desta quarta-feira (22/01), as câmeras de monitoramento da Prefeitura captaram imagens de dois caminhões despejando resíduos em uma área de proteção ambiental, no distrito de Cezar de Souza. O responsável foi multado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e detido pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Assim que o Smart fez o flagrante, os guardas do Centro de Operações Integradas (COI) enviaram uma equipe ao local e avisaram os fiscais de posturas. Todos foram imediatamente à avenida Presidente Castelo Branco, em Cezar de Souza, para averiguação.

Os primeiros a chegar foram os guardas da Patrulha Ambiental da GCM, que constataram se tratar de uma Área de Proteção Ambiental (APA) – espaço protegido por lei, classificado como essencial para manter a diversidade biológica e o uso sustentável dos recursos naturais. 

Entre os detritos despejados no local, havia montes de entulho, compostos por mistura de terra, plástico, gesso, ferro, madeira e outros materiais. Em seguida, chegaram os fiscais, que lavraram dois autos de infração, no valor de 100 Unidades Fiscais do Município (UFMs), totalizando R$ 24.802,00, conforme o que está previsto na Lei Complementar nº 143/2019 e suas alterações.

O motorista de um dos caminhões e o veículo foram levados pela GCM à Delegacia do Meio Ambiente, onde a autoridade policial de plantão assumiu a ocorrência para investigação dos possíveis crimes ambientais. O segundo caminhão foi embora no intervalo entre o flagra e a chegada da GCM, mas também será autuado com base nas imagens do Smart Mogi.

