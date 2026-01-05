Smart Mogi terá 730 câmeras até o fim de janeiro

Mogi das Cruzes ficará ainda mais segura em 2026. O Smart Mogi, programa de segurança por monitoramento com câmeras, será ampliado em janeiro. Até o fim deste mês, a cidade terá 730 câmeras, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento.

Hoje, o Smart conta com 648 câmeras, sendo 210 de reconhecimento facial e 438 de leitura de placas e monitoramento. Todas são integradas ao “Muralha Paulista”, sistema da Secretaria Municipal de Segurança do Estado de São Paulo, o que permite o cruzamento de dados e a agilidade na identificação de procurados pela Justiça e veículos em alguma condição irregular, como produto de furto ou roubo, adulteração, troca ilegal de emplacamento, entre outros descumprimentos da legislação.

O Smart Mogi foi lançado pela prefeita Mara Bertaiolli em setembro de 2025 e, em menos de três meses, já identificou quase 70 procurados pela Justiça por diversos tipos de crime, como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato, sequestro, importunação sexual, entre outros. No dia 29 de dezembro, por exemplo, um homem procurado por homicídio foi identificado pelas câmeras da Prefeitura no Centro e conduzido por guardas civis municipais à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Ele também foi preso por porte ilegal de arma de fogo, já que estava com uma pistola 9 mm.

“A segurança é prioridade em Mogi. Nós temos feito investimentos no Smart Mogi, na Guarda Civil Municipal (GCM) e em todas as outras frentes da nossa força de segurança para que os mogianos de todos os bairros possam se sentir mais seguros e tenham mais qualidade de vida”, afirma a prefeita.

“Em um dos casos identificados pelo Smart Mogi, por exemplo, o foragido tinha cinco mandados de prisão expedidos e seguia livre, até passar em frente a uma das nossas câmeras. Imediatamente, uma equipe da GCM foi até o local e o deteve. É a maior eficiência e agilidade que o município já teve”, conta Gilberto Ito, secretário municipal de Segurança.

Como funciona

O Smart Mogi é o maior programa de monitoramento por câmeras do Alto Tietê. O sistema é integrado ao banco de dados do Programa Muralha Paulista, da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. As câmeras fazem a leitura do rosto das pessoas e comparam as informações com o banco de dados do Estado. Caso seja identificado algum procurado pela Justiça, é dado o alarme no Centro de Operações Integradas (COI), onde é feita a conferência da imagem captada com a fotografia do procurado. Com a confirmação, a Guarda Civil Municipal é acionada e deslocada até o local onde está o suspeito.

As câmeras com reconhecimento facial estão instaladas em pontos estratégicos de toda a cidade, identificados pela Secretaria Municipal de Segurança.