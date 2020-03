Sobe de 12 para 55 casos suspeitos do novo coronavírus no Alto Tietê

O número de casos suspeitos do novo coronavírus no Alto Tietê subiu de 12 para 55 notificações. Há, até o momento, apenas um caso confirmado (paciente de Ferraz de Vasconcelos), outros 16 foram descartados e 38 aguardam a realização de exames.

Em reportagem publicado pelo DS na última terça-feira (10), eram 12 casos suspeitos na região.

Segundo informações da Câmara Técnica da Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), a cidade com mais casos é Guarulhos, com 23 notificações, sendo que 17 aguardam exames e 6 foram descartados.

Em seguida aparece Mogi das Cruzes, com 11 casos registrados. Seis notificações aguardam por exames médicos e cinco foram descartados.

Em seguida aparece Suzano, com 10 notificações, sendo que sete ainda aguardam exames e três foram descartados.

Na sequência aparece Poá e Itaquaquecetuba, com quatro e três notificações registradas, respectivamente.

Em Poá, três casos esperam por exames e uma notificação já foi descartada. Em Itaquá, dos três casos, todos aguardam por exames médicos.

Na sequência vem Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis e Arujá. Em Ferraz um caso espera por confirmação e outro deu positivo. Em Salesópolis, o único caso espera por exames médicos e em Arujá a caso foi descartados.

Biritiba-Mirim, Santa Branca, Santa Isabel e Guararema não registraram casos.

A coordenadora da Câmara Técnica da Saúde, Adriana Martins, orienta a população sobre “etiquetas respiratórias”.

“As etiquetas respiratórias estão bem divulgadas para a população. As pessoas sabem como se comportar na hora de espirrar. Outro assunto é o álcool gel. Não basta usar ele apenas, tem que lavar bem as mãos”, disse ao programa DS Entrevista.

Nessa semana a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia sobre o novo coronavírus.