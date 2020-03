Sobe para 22 o número de casos confirmados de coronavírus no Alto Tietê

ATUALIZADO ÀS 18H58

O Alto Tietê registra 22 casos confirmados do novo coronavírus, segundo levantamento divulgado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) no fim da tarde de quinta-feira.

Mogi das Cruzes lidera com 14 casos confirmados, seguido por Ferraz de Vasconcelos com três, Suzano com dois e Arujá, Itaquá e Poá com um caso positivo, cada.

O Condemat informa também que são oito mortes suspeitas por coronavirus investigadas na região. Sete são em Itaquá e uma em Mogi.

Nessa quinta-feira (26) Mogi descartou que as três mortes investigadas na cidade foram em decorrência de Covid-19, mas ontem uma nova suspeita surgiu.

Além disso, a região tem 1075 pacientes com suspeita do vírus. Desses, 425 pessoas estão com sintomas mais graves da doença e aguardam por exames laboratoriais. Conforme determinação do Ministério da Saúde, apenas pacientes com sintomas mais graves e profissionais da Saúde vão fazer os exames.

No levantamento de ontem do consórcio, Itaquaquecetuba ainda lidera como a cidade com mais casos suspeitos. São 275, um aumento de 25 suspeitas em relação aos dados de quinta-feira. Desse total, 80 são casos mais graves da doença.

Mogi das Cruzes vem na sequência, com 216 casos suspeitos, onde 84 aguardam exames médicos. A cidade tem 14 confirmados.

Em Ferraz de Vasconcelos, além dos três casos confirmados, registra outros 190 pacientes com suspeita de Covid-19. Desses, 38 aguardam exames por apresentar sintomas mais graves.

Suzano vem na sequência, com 152 casos suspeitos, mas é a cidade com mais pacientes com sintomas graves na região, são 117. A cidade também tem dois confirmado.

Arujá é a primeira cidade com menos de cem casos. A cidade registra 96 pacientes com suspeita, oito a mais do que o levantamento de quinta. Desse total, 19 aguardam exames médicos.

Santa Isabel e Poá apresentam número próximos. São 60 e 56 pacientes com suspeita, respectivamente.

Em Santa Isabel, 31 aguardam por exames e em Poá 49 apresentam sintomas mais graves. Poá tem um caso confirmado.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores índices e as únicas que não registraram mudanças nos números. As cidades têm, respectivamente, 8, 4 e 18 suspeitos de coronavírus.

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê abrange também as cidades de Guarulhos e Santa Branca.

Em Guarulhos, foi confirmado na noite de ontem a primeira morte por coronavírus entre as cidades que o consórcio abrange.

Além disso, a cidade possui 1064 suspeitos, com 680 em situação mais grave.

Santa Branca possui os mesmo dois casos suspeitos da doença.