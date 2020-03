Sobe para 808 o número de casos suspeitos de coronavírus na região; são 15 confirmados

O número de casos suspeitos de coronavírus no Alto Tietê subiu 139 casos e chega a 808. São 15 confirmações na região. Mogi lidera com 9 casos, onde há investigação para saber se três mortes na cidade foram em decorrência do vírus. Ferraz de Vasconcelos tem três mortes, onde o filho do ex-prefeito da cidade é uma das vítimas. Arujá, Poá e Suzano continuam com uma confirmação.

Desde a última quinta-feira (19), conforme explicou o Condemat, existem novas formas de atendimento de pacientes suspeitos. Aqueles que apresentarem sintomas graves tiveram exames coletados para comprovação de contágio do vírus. Do total de suspeitos (808), 384 são considerados "graves" e aguardam exames. Até o levantamento da última terla-feira (24), eram 341. Os pacientes onde os sintomas forem leves, não há coleta de amostras. Entre esses, há 354 na região.

Seguindo os últimos levantamentos, Itaquaquecetuba segue como a cidade com mais casos suspeitos de coronavírus, com 186, onde 65 aguardam exames médicos por apresentarem sintomas graves.

No levantamento publicado ontem pelo DS, Mogi das Cruzes e Suzano tinham, cada uma, 136 pacientes com suspeita de Covid-19. No levantamento de hoje, Mogi subiu para 166 pacientes suspeitos - com 85 em estado mais grave - e nove confirmados. Suzano aparece com 136 suspeitons ainda, com 104 casos graves.

Ferraz de Vasconcelos registra salto de 79 para 112 pacientes com suspeita do vírus. São 25 em situação mais grave - redução de seis casos - e outros 79 em situação mais leve. Arujá vem em seguida, com 78 suspeitos de Covid-19 (ontem eram 53), onde 23 aguardam exames por apresentar sintomas mais graves e 52 têm sintomas mais leves.

Poá e Santa Isabel ainda apresentam número semelhantes, com 52 e 51 pacientes com suspeita do vírus, respectivamente (ontem eram 44 e 45) . Em Poá são 47 pessoas em estado mais grave e que aguardam exames, além de ter a confirmação de um caso positivo para o vírus. Santa Isabel possui 30 pacientes aguardando exames - aumento de dez casos.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis aparecem com os menores índices. São 7, 3 e 17 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat

O Condemat ainda abrange os municípios de Guarulhos e Santa Branca. Se considerar essas cidades no levantamento, o número de suspeitos salta para 1.627 - ontem eram 1.287. Guarulhos tem dois novo casos positivos, a cidade agora registra 12 casos confirmados da doença e 817 pacientes com suspeita do vírus. São 550 pessoas com sintomas sérios.

Santa Branca aparece com os mesmos dois casos suspeitos, que já aguardam exames.