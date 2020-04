Sobe para seis o número de mortos pela Covid-19 em Poá

Subiu para seis o número de pessoas mortas, em Poá, por conta das complicações do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Prefeitura. Até o momento, a cidade tem 39 casos confirmados da doença e 294 em análise para a doença. No total, sete pacientes com a Covid-19 tiveram diagnóstico de cura.

A assessoria de imprensa poaense pontuou que uma das vítimas tinha 74 anos. Era um homem que estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Ele deu entrada dia 20 de abril e faleceu seis dias depois. Além disso, o poaense apresentava comorbidades de cardiopatia, diabetes mellitus e era renal crônico.

A segunda vítima da doença também era um homem de idade. Ele tinha 83 anos e estava internado no Hospital de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. A morte foi confirmada nesta segunda-feira, 27. O senhor estava estava internado na unidade desde 13 de abril e tinha como comorbidade doença cardiovascular crônica.



COVID-19



Segundo a Prefeitura, a cidade possui neste momento uma morta suspeita para Covid-19. Laudo deve sair nos próximos dias. "É necessário reforçar que neste momento todos os óbitos que forem classificados como grupo de risco para a COVID-19 serão considerados como suspeitos até a confirmação dos resultados dos exames. Combater o contágio da doença é uma responsabilidade de cada um de nós e por isso evite aglomerações e realize a devida higienização das mãos", disse a nota.