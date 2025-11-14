Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 14 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sobrepeso e sedentarismo impulsionam alta do diabetes em jovens, aponta especialista

Um em cada três jovens brasileiros está acima do peso; especialista aponta que sobrepeso e sedentarismo contribuem para o avanço do diabetes

14 novembro 2025 - 15h18Por Da região
- (Foto: Divulgação)

O número de crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, os atendimentos ambulatoriais de jovens com esse tipo de doença aumentaram 225% entre 2015 e 2023. Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) também indicam que uma em cada três crianças e adolescentes de 10 a 19 anos está acima do peso, o que contribui diretamente para o avanço da condição.

No Dia Mundial do Diabetes (14 de novembro), a endocrinologista da Hapvida, Camila Madruga, chama atenção para o diagnóstico cada vez mais precoce entre os jovens. “O diabetes tipo 1 sempre foi o mais comum em crianças e adolescentes e continua predominando nessa faixa etária, especialmente nos mais novos. Entretanto, nas últimas duas décadas, tem-se observado um crescimento preocupante dos casos do tipo 2 em adolescentes, impulsionado pelo aumento do sobrepeso, obesidade, alimentação ultraprocessada e sedentarismo”, explica.

Camila explica que, diferente do diabetes tipo 1 (DM1), que é uma doença autoimune em que o sistema imunológico destrói as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, o tipo 2 (DM2) está relacionado à resistência à insulina. “O corpo ainda produz o hormônio, mas ele não age de forma adequada. Com o tempo, essa produção tende a diminuir. O DM2 é mais associado ao excesso de peso, sedentarismo e fatores genéticos, apresentando um início mais gradual”, relata.

Informações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), analisadas pela organização ImpulsoGov, mostram que o número de crianças e adolescentes com excesso de peso cresceu quase 9% entre 2014 e 2024, totalizando 2,6 milhões de jovens com algum grau de sobrepeso – sendo 1,5 milhão com sobrepeso leve, 840 mil com obesidade e 237 mil com obesidade grave.

Diagnóstico e prevenção – A endocrinologista afirma que os sintomas do diabetes são semelhantes em todas as idades e incluem sede e fome excessivas, urinar com frequência, perda de peso sem causa aparente, cansaço e sonolência. Em crianças pequenas, pode haver retorno da enurese noturna (voltar a urinar na cama) e episódios de vômito.

Camila Madruga pontua que, em crianças, o quadro pode evoluir rapidamente, sendo comum o diagnóstico apenas quando já há complicações, como a cetoacidose diabética. “Os pais devem ficar atentos a sinais de alerta como sede e urina em excesso, perda de peso sem motivo, cansaço e irritabilidade. Diante desses sintomas, é fundamental procurar um médico e realizar o exame de glicemia o quanto antes”, orienta a endocrinologista.

A prevenção deve começar cedo, com alimentação equilibrada e incentivo à prática esportiva. A médica aponta que frutas, verduras, legumes e grãos integrais devem fazer parte do cardápio diário, enquanto o consumo de ultraprocessados e refrigerantes precisa ser reduzido. “A alimentação saudável mantém a glicemia estável, reduz a necessidade de medicamentos e previne complicações. Já a atividade física melhora a ação da insulina, ajuda no controle do peso e traz benefícios emocionais e cardiovasculares”, reforça Camila.

Em casos de pré-diabetes, a doença pode ser revertida com mudanças no estilo de vida. A especialista orienta que pequenas mudanças consistentes, como caminhar diariamente, ajustar porções e reduzir bebidas açucaradas, já fazem grande diferença nos níveis de glicose.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Soul Bilíngue é eleita uma das 100 Melhores ONGs de 2025
Região

Soul Bilíngue é eleita uma das 100 Melhores ONGs de 2025

Suzano apoia iniciativas que unem cultura, educação e preservação ambiental durante a COP30
Região

Suzano apoia iniciativas que unem cultura, educação e preservação ambiental durante a COP30

Presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, é homenageado pela Câmara Municipal 
Região

Presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, é homenageado pela Câmara Municipal 

OAB Suzano promove atendimento jurídico gratuito à população neste sábado
Região

OAB Suzano promove atendimento jurídico gratuito à população neste sábado

Governo de SP oferece transporte metropolitano gratuito para estudantes no segundo dia de Enem
Região

Governo de SP oferece transporte metropolitano gratuito para estudantes no segundo dia de Enem

CPTM alerta para mudanças no Alto Tietê nas Linhas 11-Coral e 12-Safira
Região

CPTM alerta para mudanças no Alto Tietê nas Linhas 11-Coral e 12-Safira