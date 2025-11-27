Solenidade marca entrega de carteiras a 13 novos advogados na OAB Itaquaquecetuba

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) realizou, na noite de segunda-feira (24/11), a solenidade de entrega de carteiras para 13 novos advogados e advogadas. O evento aconteceu na sede da Casa da Advocacia (R. Ademaria, 315 - Vl. Virgínia) e reuniu mais de 60 pessoas, entre familiares, colegas e representantes da diretoria da subseção.
Com momentos marcados pela emoção e entusiasmo, os novos inscritos puderam celebrar a conquista da inscrição nos quadros da Ordem, um marco importante na trajetória de cada profissional do Direito. A cerimônia reafirma a importância do acolhimento e da valorização daqueles que iniciam sua caminhada no exercício da advocacia.
Durante a solenidade, os presentes foram incentivados ao compromisso com a ética, o estudo constante e a atuação responsável, reforçando os valores da OAB como guardiã da cidadania e da Constituição.
A presidente da subseção, Dra. Matilde Gomes, parabenizou os novos colegas e destacou a missão da Ordem em acolher e fortalecer a classe. “Cada nova entrega de carteiras é um momento que nos enche de esperança e responsabilidade. A advocacia exige coragem, ética e preparo constante. Saibam que esta Casa estará sempre de portas abertas para apoiá-los em sua jornada”, afirmou.