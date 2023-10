Soul Bilíngue é eleita uma das 100 melhores ONGS do Brasil

A Soul Bilíngue foi eleita uma das 100 principais organizações sociais do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGS 2023. É o segundo ano consecutivo que a instituição social recebe o reconhecimento da maior iniciativa brasileira de avaliação das organizações do terceiro setor. Em 2022, a Soul Bilíngue ficou no TOP 10 da categoria Pequeno Porte.

Fundada pela empreendedora social e jornalista, Ariane Noronha, a Soul Bilíngue muda a vida do jovem de baixa renda de 20 Estados brasileiros por meio do ensino do inglês e da oferta de bolsas de intercâmbio para estudo do idioma no exterior.

“Acabamos de receber a notícia e estamos MUITO FELIZES por esse reconhecimento em gestão, governança e transparência! No Brasil, são mais de 800 mil organizações sociais e, para uma ONG de cinco anos de fundação, ter esse reconhecimento é potente demais!”, afirma Ariane.

O Prêmio Melhores ONGs reconhece o trabalho fundamental prestado pelas instituições não-governamentais no Brasil. Realizado pelo Instituto O Mundo que Queremos, pelo Instituto Doar e pelo Ambev VOA, avalia os critérios Causa e Estratégia de Atuação, Representação e Responsabilidade, Gestão e Planejamento, Estratégia de Financiamento, Comunicação e Prestação de Contas.

“Quando criamos o Melhores, nosso objetivo era incentivar a cultura de doação no Brasil. Com o passar dos anos, virou algo maior que isso. Hoje, já temos a certeza de que estar na lista das melhores pode mudar a história de uma organização”, afirma Cássia Christe, diretora do Instituto O Mundo que Queremos (IOMQQ). “O Melhores ONGs reconhece as organizações empenhadas em fazer o bem de todas as formas, para todos os públicos, em todas as causas. Quando você ouve a palavra ‘ONG’, já entende que tem ali um grupo de pessoas que criou alguma associação sem fins lucrativos para o bem comum. Isso é a beleza da sociedade trabalhando para resolver os problemas”, completa Alexandre Mansur, diretor de projetos do IOMQQ.

A lista das 100 melhores ONGs do Brasil está disponível aqui.

A ONG

Fundada em 2018, a Soul Bilíngue já atendeu mais de 2,6 mil jovens do Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil com seu programa de imersão do inglês que contém aulas semanais, mentores que acompanham o estudante individualmente, psicólogos responsáveis pelo acolhimento emocional e uma rede de professores. Ao todo, são mais de 400 voluntários dedicados à causa todos os anos, além de um time de 12 colaboradores fixos.

A tecnologia social desenvolvida pela ONG é voltada a ex-estudantes da rede pública de ensino que tenham renda familiar per capita de até dois salários e idade entre 18 e 26 anos.

Desde a fundação, mais de 90 bolsas de intercâmbio foram distribuídas por meio da parceria da organização com escolas de inglês de países como África do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e Malta.

Entre os financiadores da ONG estão a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a EY, uma das quatro maiores empresas de auditoria do mundo e a B2Gether, empresa brasileira da área de câmbio e remessas internacionais.

Conheça mais sobre a Soul Bilíngue no site www.soulbilingue.com.