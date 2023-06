Soul Bilíngue seleciona jovens para programa de inglês que dá bolsa de estudos no exterior

Realizar o sonho de estudar inglês fora do Brasil, aprender ou aprimorar o idioma com um ensino gamificado e dinâmico e ainda ter o apoio de uma rede de psicólogos e de mentores exclusivos ao longo de seis meses. É o que oferece aos jovens de baixa renda e ex-estudantes da rede pública o programa online da ONG Soul Bilíngue. As inscrições para o processo seletivo das turmas do segundo semestre estão abertas e vão até 14 de junho. Não é necessário saber falar a língua.

Há 300 vagas abertas para pessoas do Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil com idade de 18 a 26 anos, renda per capita familiar de até dois salários mínimos e que cursaram todo o ensino médico em escola pública. O programa é gratuito, mas para participar da seletiva há uma contribuição social de R$ 30.

Eleita uma das dez principais organizações sociais brasileiras de pequeno porte pelo Prêmio Melhores ONGs em 2022, a Soul Bilíngue já capacitou mais de 2 mil jovens com sua metodologia de inglês focada na mudança de perspectiva de vida. Inspirada na história da fundadora, Ariane Noronha, a iniciativa é responsável por cerca de cinquenta pessoas que viajaram para estudar o idioma na Austrália, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Malta e Nova Zelândia.

Histórias

Julio César Cordeiro Batista e Juliana Farias da Silva são dois jovens negros da zona leste de São Paulo com muito mais em comum do que pode-se imaginar. Ambos acabam de voltar da Inglaterra, onde estudaram inglês por um mês, por meio da ONG. O intercâmbio, que eles achavam impossível pela condição financeira, tornou- se uma realidade. Além deles, outras 45 pessoas viveram a experiência internacional com a Soul Bilíngue.

“Hoje eu vejo que é possível, sim, fazer intercâmbio e se você decidir seguir e se dedicar em sua jornada na Soul Bilíngue. Vale muito a pena e, no meu caso, já me transformou”, diz Júlio, intercambista em Londres. “Eu sou extremamente grata à ONG por me ajudar a alcançar o que parecia inatingível para mim. Tenho vontade de conhecer e estudar no exterior desde pequeninha e isso parecia impossível até conhecer o programa”, afirma Juliana, que estudou em Manchester.

Inscrições

As inscrições, pelo site www.soulbilingue.com, vão até 14 de junho. Para ser aprovado, os candidatos devem fazer um teste de nivelamento não eliminatório, que mede o conhecimento da língua, e cumprir diversas etapas e desafios.

Semestralmente, em média, 70% dos alunos aprovados na ONG são mulheres e população negra. O índice de recomendação de ex-estudantes é de 99% e 97% saem sentindo-se mais confiantes e preparados para falar inglês.

O Programa

Em formato de game, com pontuação gerada a cada atividade desenvolvida pelo estudante, o programa Soul Bilíngue dura cerca de seis meses. As aulas de inglês, os encontros com os psicólogos e os summits, encontros exclusivos que apresentam diversas formas acessíveis de um intercâmbio tornar-se realidade, ocorrem aos sábados. Já as mentorias individuais focadas na conversação são agendadas de acordo com a disponibilidade do aluno e do mentor. Ao todo, há mais de 300 voluntários na organização social.

Após aprovado no processo seletivo que mede o comprometimento e o interesse em realmente fazer parte do programa, cada jovem disputa as dez bolsas de intercâmbio de um mês no exterior. Ficam com as oportunidades os que acumulam a maior pontuação ao final.

O curso segue a metodologia Oxford de ensino.

Sobre

A Soul Bilíngue é uma organização social sem fins lucrativos que democratiza o acesso à educação internacional. Foi fundada em 2018, após a fundadora viver nos Estados Unidos por um ano e meio como babá e ter a vida transformada pela experiência. Tem sede em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo.