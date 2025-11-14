Soul Bilíngue é eleita uma das 100 Melhores ONGs de 2025

A Soul Bilíngue foi eleita mais uma vez como uma das 100 principais organizações sociais do Brasil pela Maior premiação do terceiro setor brasileiro, o Prêmio Melhores ONGs. A iniciativa, com sede em Mogi das Cruzes e atuação nacional, também recebeu o reconhecimento em 2022 e 2023.

Na lista completa, que já está disponível no site premiomelhores.org, é possível conhecer o nome de todas as organizações reconhecidas por boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento neste ano.

“Fico muito feliz com esse reconhecimento. Ele mostra a seriedade e o trabalho constante que temos feito para democratizar o ensino de inglês e ampliar a visão de mundo de tantos brasileiros. Esse prêmio é resultado de um esforço coletivo e representa o impacto real do que construímos juntos”, diz a fundadora da Soul Bilíngue, Ariane Noronha.

As premiadas da nona edição do Prêmio, realizado pela Certificadora Social e Ambev Voa, foram escolhidas a partir de um processo detalhado de inscrição e análise, que inclui perguntas sobre os pilares de atuação e gestão de uma organização social. Os dados enviados foram analisados por uma banca de jurados convidados, entre eles professores, pesquisadores, jornalistas e lideranças sociais do país, além do apoio da Fundação Getulio Vargas na análise documental.

Os destaques nas categorias especiais serão conhecidos durante a cerimônia oficial de premiação em dezembro. Além das 100 melhores, serão premiadas as melhores ONGs por estado, causa, as melhores de pequeno porte e a Melhor ONG do ano.

Sobre a Soul Bilíngue

A organização social tem como missão tornar o Brasil bilíngue e globalmente conectado. Faz isso por meio do ensino de inglês e da oferta de bolsas de intercâmbio no exterior para pessoas de 18 a 29 anos que cursaram todo o ensino médio na educação pública.

Fundada em 2018, atendeu mais de 4 mil pessoas com seu game de inglês, enviou mais de 80 para intercâmbios internacionais e mobilizou centenas de voluntários.

Em janeiro de 2025, foi destaque do quadro The Wall, do programa Domingão com Huck, da TV Globo.

As inscrições para as turmas de janeiro da Soul Bilíngue estão inscritas.

Outras informações podem ser obtidas no site www.soulbilingue.com.

Sobre o Prêmio Melhores ONGs

Organizado pela Certificadora Social, desde 2017, o Prêmio Melhores ONGs reconhece o trabalho fundamental prestado pelas instituições não governamentais no Brasil e funciona como um farol para orientar doações. Além disso, incentiva boas práticas, contribuindo também para a melhoria na gestão de todas as participantes, incluindo as que não são premiadas, que recebem devolutivas detalhadas da avaliação.