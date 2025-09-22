Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Soulcial faz evento em São Paulo com anúncio de novas ferramentas de IA para ONGs

Evento Especial de Aniversário acontece em 30/9, também irá reconhecer ONGs e debater sobre a importância da transparência no Terceiro Setor

22 setembro 2025 - 14h39Por Da Região
Plataforma conta com cerca de 70 entidades sociais do estado de São Paulo cadastradasPlataforma conta com cerca de 70 entidades sociais do estado de São Paulo cadastradas - (Foto: Divulgação)

A startup Soulcial, referência na conexão entre empresas, colaboradores e organizações sociais por meio da gamificação, completa cinco anos e celebra a data com um evento especial aberto ao público. O Soulcial Day – Especial de Aniversário será realizado no dia 30 de setembro de 2025, das 9h às 16h, no Espaço Abrahão e Rosa, na Consolação, em São Paulo.

O encontro reunirá empresas parceiras, ONGs e o público interessado para um dia de troca de experiências e reconhecimento. No dia, irá anunciar novidades em Inteligência Artificial para entidades sociais, além de premiar as ONGs parceiras que mais se destacaram em práticas de transparência, governança e engajamento comunitário. A iniciativa é parte da proposta da Soulcial de elevar o padrão de gestão no terceiro setor, aproximando tecnologia e impacto social. O evento é gratuito, porém, é necessário fazer a inscrição.

O ponto alto do evento será o lançamento de uma ferramenta de IA para medição de impacto social dos recursos do Programa da Nota Fiscal Paulista. “Estamos investindo em um sistema pioneiro que usa a Inteligência Artificial de forma pró-ativa. A nova ferramenta foi concebida para realizar o trabalho complexo de levantamento e estruturação de dados, gerando relatórios abrangentes que exigirão das ONGs apenas a validação e, se necessário, a complementação das informações”, diz o co-CEO da Soulcial, Rodrigo Morales.

Ainda como parte da programação, o evento contará com a palestra “Economia de Impacto e Transparência: Boas Práticas para um Futuro Sustentável”, conduzida por Georgia Bento. A profissional atua como executiva de impacto socioambiental, também é líder formada pelo Fórum Econômico Mundial e fundadora da Obará Edutech. Na palestra, irá destacar como a transparência fortalece iniciativas de impacto, gera legitimidade e orienta organizações rumo a resultados consistentes e sustentáveis.

Segundo os organizadores, a ideia é celebrar os resultados da Soulcial e, ao mesmo tempo, fomentar reflexões sobre a transparência e a profissionalização do Terceiro Setor. “Este será um momento para reconhecer quem já está fazendo a diferença e inspirar novas ações de impacto”, destaca Juliana Bertin, co-CEO da Soulcial.

Serviço:
Data: 30 de setembro de 2025
Horário: 9h às 16h
Local: Espaço Abrahão e Rosa – Consolação, São Paulo (SP)
Entrada gratuita – Evento aberto ao público, mediante inscrição.
Link para inscrição: https://www.even3.com.br/soulcial-day-especial-de-aniversario-625883/

Sobre a Soulcial
A Soulcial, fundada em Mogi das Cruzes, é uma plataforma de engajamento social e corporativo que utiliza gamificação para conectar empresas, colaboradores e organizações do terceiro setor. Em cinco anos, já envolveu milhares de pessoas em ações de impacto social e ambiental, fortalecendo a cultura de responsabilidade social de forma prática, mensurável e engajadora. Há cinco anos, a plataforma gamificada da Soulcial já gerou mais de R$ 6 milhões em doação para mais de 70 entidades sociais do estado de São Paulo.

