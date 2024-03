Soulcial lança novo Cashback e amplia o impacto social

A Soulcial, startup de impacto social, lança neste 1° de março o novo Cashback Soulcial, com a expectativa de ampliar o impacto social gerado por suas ações. A empresa, nascida no Polo Digital de Mogi das Cruzes, atua por meio de um aplicativo de engajamento, em que o usuário pode fazer doações a entidades sociais, a partir do imposto gerado por cupons fiscais do estado de São Paulo.

O novo Cashback Soucial tem como novidade a liberação diária de um crédito extra para os usuários do aplicativo, com base nos cupons doados às entidades sociais. Antes disso, os usuários recebiam um valor em cashback, liberado pela Soulcial na gameficação do app, porém, precisavam aguardar cinco meses após a data de emissão do cupom fiscal (prazo de liberação do crédito à entidade, realizado pela Nota Fiscal Paulista), para conseguir visualizar ou resgatar esse bônus. Agora, a Soulcial fará a liberação de um crédito aos seus usuários, antes do recebimento do valor pelas entidades apoiadas.

“Nosso objetivo é aumentar a percepção de valor dos usuários com relação ao Cashback Soulcial, além de reduzir a frustração com a espera de cinco meses, gerando mais engajamento, impacto social e agregando mais valor aos relatórios que entregamos às empresas parceiras”, explicou Rodrigo Morales, co-CEO da Soulcial.

O cashback funciona como um estímulo a mais para os usuários do aplicativo fazerem suas doações e gerarem impacto social, beneficiando entidades com o lançamento de cupons fiscais sem ou com CPF, caso façam o cadastro automático junto à Nota Fiscal Paulista. O novo Cashback começa a valer no dia 1 de março. Para conhecer a novidade, o usuário precisa estar com o app atualizado na versão mais recente.

Desde 2021, quanto foi criada, a Soulcial já possibilitou a doação de mais de R$ 2,8 milhões para entidades sociais e tendo liberado mais de R$ 82 mil em cashbacks para seus usuários. Nesse período, também já realizou cerca de 150 gincanas entre funcionários de empresas e entidades parceiras, engajando mais de 8,5 mil pessoas em torno de causas sociais.

Cashback hoje

O doador registra os cupons (em gincana ou não) e, após 5 meses da data de emissão, quando é calculado o valor de doação, o usuário recebe de 1 a 5% de cashback sobre o valor doado. O percentual varia de acordo com a posição dele no jogo, no momento da liberação do cashback.

Cashback a partir de março

Segundo Rodrigo, o novo sistema muda o prazo, o valor e o critério de liberação desse cashback. Agora, o usuário receberá o cashback por cupom, o que irá variar de acordo com o número de gotas da loja e outros fatores relacionados à gameficação do app. No novo modelo, o crédito será liberado no mesmo dia da doação, por meio de uma tela chamada Coleta das Gotas.

Nesse espaço, o doador vai descarregar as gotas que ganhou no momento da doação e verá imediatamente quanto ele gerou de doação e o valor correspondente em cashback. Ao coletar as gotas, o crédito entra na hora como saldo. Poderá haver ainda bônus e prêmios extras, conforme o engajamento nas gincanas.

“A Coleta das Gotas será uma tela gameficada onde o usuário clica num botão e aparece o total gotas a coletar, o valor de doação que ele gerou e o valor de cashback que ganhou. Ao coletar as gotas, o cashback entra na hora como saldo. Poderá haver ainda bônus e prêmios extras, conforme o engajamento nas gincanas”, explica Rodrigo.

Para cupons doados até 29/2, ainda prevalece a regra antiga de 5 meses, de forma que os créditos serão liberados entre os meses de março e junho. Nesse período, que atinge os próximos 4 meses, a liberação de cashback ocorrerá concomitantemente nos 2 modelos.