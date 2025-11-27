Soulcial mobiliza Mogi e São Paulo no Dia de Doar 2025

O Dia de Doar 2025, celebrado em 2 de dezembro, terá a marca da Soulcial em ações que conectam mobilização local e articulação nacional. Em Mogi das Cruzes, a startup de impacto social apoia uma campanha de iluminação de monumentos; em São Paulo, integra a coordenação da base nacional do movimento, com uma programação intensa de podcasts, lives e debates sobre cultura de doação e impacto social.

Em parceria com o Sincomércio e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mogi das Cruzes, alguns pontos da cidade serão iluminados de laranja, cor símbolo do Dia de Doar: a sede do Sincomércio, da CDL, a Praça da Marisa e a Praça do Relógio. A ação pretende chamar a atenção da população para a importância de apoiar causas sociais e fortalecer organizações da sociedade civil. Outros locais da cidade ainda não confirmaram participação.

“Quando a cidade se ilumina de laranja, ela também acende uma conversa sobre solidariedade, participação e responsabilidade social. O Dia de Doar é uma grande oportunidade para mostrar que cada gesto conta e que todo mundo pode fazer parte dessa transformação”, afirma Juliana Bertin, co-CEO da Soulcial.



Dia de Doar em São Paulo terá programação ao longo de todo o dia

Em nível nacional, a Soulcial participa da programação especial do Dia de Doar, que em 2025 estará instalado na sede da Desk Manager, empresa parceira da startup, em São Paulo. Ao longo do dia 2 de dezembro, o espaço receberá podcasts, transmissões ao vivo e conteúdos especiais, com a participação de organizações, empresas, plataformas de tecnologia e representantes do poder público.

O objetivo é oferecer conteúdos práticos para quem quer doar, captar recursos ou organizar campanhas em suas comunidades, além de discutir tendências e desafios da cultura de doação no país. “Queremos mostrar, na prática, como tecnologia, comunicação e engajamento podem se somar para fortalecer o Terceiro Setor. Do voluntário individual às grandes empresas, todo mundo pode participar e fazer parte dessa corrente do bem”, completa Rodrigo Morales, co-CEO da Soulcial.



Programação – Dia de Doar 2025 (São Paulo) – 2 de dezembro

9h30 – Abertura oficial

10h – Live - Dia de Doar Kids e Doação de Órgãos – com Marina e Giovanna.

11h – Lives comunitárias

11h30 – Podcast Como captar R$ 1.000 com sua rede pessoal hoje – com Track, Doare, Bliiv e Soulcial.

12h10 – Intervalo para almoço

13h – Podcast Por que doar transforma uma comunidade? Tecnologia como aceleradora de impacto social - Soulcial e Desk Manager

14h – Lives comunitárias

15h – Podcast Segundo e Terceiro Setor na transformação social – com ONG e empresa convidada.

15h30 – Podcast O futuro da cultura de doação no Brasil – com Observatório do Terceiro Setor.

16h30 – Podcast Desafios e oportunidades para ONGs no Dia de Doar – com representantes do Poder Público.

17h30 – Live Monumentos de Manaus – com Doamanaus.

19h – Live Rio de Janeiro – com Instituto Phi.

20h – Encerramento

Sobre a Soulcial

A Soulcial é uma plataforma de impacto social que utiliza gamificação para engajar pessoas e empresas em causas sociais. Por meio de competições, desafios e campanhas temáticas, a startup transforma a doação de cupons fiscais no estado de São Paulo e outras ações de engajamento em recursos financeiros para organizações do Terceiro Setor, aproximando times corporativos, sociedade e ONGs em torno de um propósito comum: gerar impacto positivo de forma contínua e mensurável.



Sobre o Dia de Doar

O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday (terça-feira de doação). A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday. No Brasil, a primeira edição foi em 2013 e, no ano seguinte, o país entrou oficialmente no movimento global. É liderado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) e pelo Movimento por uma Cultura de Doação (MCD). Mais informações em diadedoar.org.br