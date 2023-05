Soulcial reúne especialistas para debater sobre ESG

A Soulcial, startup mogiana de impacto social, reúne especialistas de renome nacional, entidades e empresas da Região do Alto Tietê para discutir sobre ESG (práticas de Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança Corporativa). A 1ª edição do “Notas que conectam” acontece no Polo Digital de Mogi das Cruzes, com apoio da Prefeitura de Mogi, nesta sexta-feira, dia 12 de maio, das 9h30 às 16 horas.

O evento é voltado a entidades e empresas da região. Será gratuito e aberto a todos os interessados, por meio de inscrição on-line. A adequação ao ESG é algo cada vez mais urgente no meio empresarial, tendo se tornado, inclusive, um pré-requisito de competividade.

No período da tarde, o “Notas que conectam” recebe duas personalidades na área de ESG. Às 14 horas, a convidada é a estrategista, consultora e mentora de negócios, Camilla Cusatis, que abordará a questão da “Sustentabilidade”. Ela é fundadora e estrategista de negócios na lucce.co, consultoria que resolve o hoje e o futuro de problemas, pessoas e empresas. Tem participação efetiva e reconhecida em projetos para empresas e startups no mercado brasileiro e internacional. É autora, palestrante e docente em cursos de pós-graduação. Premiada como Mentora do Ano pelo Distrito Awards 2022.

Às 15 horas, o evento recebe André Borges, que Head de Sustentabilidade no iFood, dentro da diretoria de ESG. A palestra dele será sobre ESG e o case iFood. André é engenheiro ambiental pela Unesp/Sorocaba e pós-graduado em Engenharia de Segurança pela Universidade de São Paulo (USP), tendo atuado na área de Meio Ambiente em indústrias tradicionais do País e empresas de tecnologia.

No período da manhã, haverá uma exposição de entidades sociais e a palestra Impacto Soulcial – com os fundadores e presidentes da startup mogiana. Na ocasião, também farão o lançamento de uma parceria inédita com uma empresa de Mogi, o que deve repercutir diretamente na atuação das entidades sociais parceiras da Soulcial.

Soulcial

A Soulcial nasceu dentro do Polo Digital durante o período mais crítico da pandemia, participou de programas e ações do Sebrae, foi Destaque no Programa de Aceleração Inovativa 2022, reconhecida como a melhor solução no setor de serviços Top 3 Startup América Latina de Impacto Social no Selo iImpact Br. Também é membro da Civi-co, comunidade de empreendedores, organizações e ativistas cívico socioambientais que trabalham para gerar transformações positivas na sociedade e no espaço público. Desde 2020, as ações da Soulcial beneficiaram mais de 30 entidades sociais do Estado de São Paulo, totalizando mais de R$ 1,5 milhão em doações de 300 cidades paulistas.

O aplicativo Soulcial, desenvolvido por Rodrigo Morales, fundador e co-CEO da startup, utiliza tecnologia e gameficação. Por meio do app, a Soulcial conecta colaboradores de empresas a projetos de impacto social, pelas doações de cupons fiscais emitidos no Estado de São Paulo.

Segundo ele, além de apoiar uma entidade social, os colaboradores dessas empresas se unem em times, com objetivos e metas a conquistar dentro das competições. Isso também tem atraído o interesse das empresas, porque desperta o espírito de liderança e a cooperação dentro de suas equipes.

Rodrigo é gestor da área de Tecnologia da Informação, com cerca de 20 anos de experiência na construção de negócios e softwares, criando plataformas como Vetrina, iBoleto e Octano.

Para a também fundadora e co-CEO da Soulcial, Juliana Bertin, o evento é uma oportunidade para reconhecer o apoio dos parceiros, além de aproximar empresas e entidades em torno de uma missão comum, que é fazer o bem e gerar impacto social. Juliana é graduada em Gerontologia, com mestrado em Engenharia Urbana pela UFSCar.

Serviço

“Notas que conectam”

Entrada gratuita

Horário: das 9h30 às 11h30; e das 14 às 16 horas.

Endereço: Polo Digital - Av. João XXIII, 1160, no Jardim São Pedro, em Mogi das Cruzes.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/notas-que-conectam/1981835