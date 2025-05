Soulcial ultrapassa R$ 5 milhões em doações para entidades sociais no estado de São Paulo

A startup de impacto social Soulcial acaba de alcançar R$ 5 milhões em doações destinadas a mais de 60 entidades sociais no estado de São Paulo. Criada durante a pandemia da Covid-19 pelos CEOs Juliana Bertin e Rodrigo Morales, a plataforma tem como missão mobilizar a sociedade em torno de uma rede de solidariedade e transformação social por meio da doação de cupons fiscais, com ou sem CPF.

“A Soulcial utiliza uma plataforma gamificada, estratégia que engaja atualmente mais de 13 mil usuários, com potencial para atingir muito mais pessoas”, aponta Rodrigo Morales, co-CEO da Soulcial. Esses usuários participam ativamente da geração de recursos para instituições sociais ao doar seus cupons fiscais por meio do aplicativo. A startup atua com base na Lei da Nota Fiscal Paulista, que permite que parte dos impostos sobre consumo sejam destinados para organizações sociais.

A startup atingiu seu primeiro R$ 1 milhão em doação no ano de 2022 e, de lá para cá, tem mantido o ritmo de crescimento, ao mesmo tempo em que tem criado ferramentas para mobilização dos usuários e para fortalecimento da governança e da transparência das entidades sociais parceiras.

“Esse novo marco de R$ 5 milhões reforça o papel da Soulcial como ponte entre consumidores, empresas e organizações sociais. Ao engajá-los, geramos impacto social, inspiramos mais pessoas na prática da solidariedade, além de tornar possível projetos e iniciativas, que atuam nas mais diversas áreas, como educação, saúde, cultura e assistência social”, disse Juliana Bertin, CEO da Soulcial.

Em linha com as ações ESG (Meio Ambiente, Social e Governança; em inglês Environmental, Social and Governance), a Soulcial também já implantou gincanas para doação de cupons fiscais entre funcionários de várias empresas, como Helbor Empreendimentos S.A., HBR Realty, JCL Cabos de Aço, iFood, Valora Investimentos, Zeppelin Systems Latin America, ICL América do Sul S.A., TMK, Emibra, Alloy Mit Corporation, Desk Manager, Nano Incubadora, entre outras. Sem contar, as ações realizadas em escolas e universidades, como o Colégio Raízes e o Centro Universitário Braz Cubas. Mais informações sobre a Soulcial: soulcial.com.br