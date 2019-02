SP-66 registra pontos de lentidão nesta terça-feira após pancada de chuva

O motorista, que utiliza os trechos da SP-66, precisou ter paciência nesta terça-feira (12). A chuva nas primeiras horas do dia deixou um reflexo negativo no trânsito. A lentidão começava no trecho de Itaquaquecetuba e se estendia até Suzano.

Logo nas primeiras horas do dia, uma forte pancada de chuva registrou alagamentos na região. Para quem seguia sentido Suzano, o trânsito começou pouco antes da divisa de Itaquá e Poá, próximo a um atacadista.

O único trecho com alagamento foi a rotatória. Apesar disto, as duas faixas fluíam normalmente, sentido Suzano.

Já para quem seguia sentido Itaquá, o trânsito foi maior. A fila de carros passava pelo trecho da João Afonso de Souza Castellano, Major Pinheiro Fróes e Dr. Prudente de Moraes. Outro agravante são as obras da Companhia Paulista de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

A previsão é que nova pancada de chuva atinja a região, de acordo com o Climatempo.