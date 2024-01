SP abre inscrições para capacitação em reabilitação de pessoas com deficiência visual

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) está com inscrições abertas até 9 de fevereiro para o curso gratuito de Aprimoramento em Orientação e Mobilidade, que ocorrerá a partir de 7 de março em parceria com o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Humaitá, na zona oeste de São Paulo. O objetivo é capacitar profissionais de nível superior das áreas de saúde, educação e assistência social para atuarem com eficácia na reabilitação de pessoas com deficiência visual.

O curso apresenta os conceitos relacionados à deficiência visual, abordagem e avaliação específica em orientação e mobilidade, panorama do trabalho interdisciplinar em reabilitação visual, principais técnicas empregadas no processo de reabilitação visual, entre outros. A formação é totalmente gratuita.

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, o curso representa um passo significativo em direção à promoção da autonomia e inclusão. “Através dessa iniciativa, estamos investindo na capacitação essencial de profissionais para garantir que cada indivíduo tenha a oportunidade e autonomia de conviver com independência e confiança. Este compromisso reafirma nosso propósito na construção de uma sociedade mais acessível e igualitária”, destaca.

O conteúdo das aulas é dividido em dois módulos: o teórico, de 7 de março a 23 de maio; e o prático, com previsão de junho a novembro. O módulo teórico conta com carga horária de 30h, 12 encontros síncronos de 2h30 de duração cada, 1 aula semanal, das 19h às 21h30, no formato online via Microsoft Teams. No módulo prático, a carga horária é de 90h, com 11 encontros de 8h de duração cada e mais 2h de atividades complementares, com 2 a 3 encontros mensais aos sábados, das 8h às 17h, no formato presencial em local que será informado aos participantes.

Será concedido certificado aos participantes aprovados nas avaliações dos dois módulos com nota mínima de 7 e que tenham cumprido, ao menos, 75% das atividades. Para participar do módulo prático, é necessário ser aprovado no módulo teórico.

Os interessados devem se inscrever por meio do link https://bit.ly/Curso_Apri_OM e enviar currículo atualizado para o e-mail cursos@lmhumaita.spdm.org.br até o dia 9 de fevereiro. As vagas são limitadas.

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Humaitá

A Rede de Reabilitação Lucy Montoro foi criada em 2008 pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, atualmente, conta com 20 unidades distribuídas pelo Estado de São Paulo, que são operacionalizadas em parceria com a Secretaria da Saúde.

A SEDPcD administra a unidade Humaitá, localizada na zona leste da capital, especializada em reabilitação visual. Uma equipe multidisciplinar proporciona avaliação, atendimento e acompanhamento personalizados aos pacientes por meio de programas abrangentes que incluem desde prevenção precoce até apoio educacional, inclusão no mercado de trabalho e atividades culturais. Só em 2023, mais de 12 mil atendimentos foram realizados.

O serviço, inclusive, oferece a “Atividade de Vida Autônoma”, na qual o paciente é imerso em uma moradia simulada com sala, quarto e cozinha, para treinar e reaprender habilidades e tarefas cotidianas, além de receber orientações específicas sobre o uso da bengala em diferentes ambientes.

Mais informações no site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br