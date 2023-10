SP divulga notas e classificação prévia dos candidatos do concurso para professor

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou os resultados do concurso para professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, realizado no último mês de agosto. A relação inclui a pontuação das provas objetivas, discursiva, prática (videoaula) e de títulos. São 15 mil vagas distribuídas nas 91 Diretorias Regionais de Ensino.

As informações estão disponibilizadas na página da Fundação Vunesp, responsável pela aplicação das provas. O prazo para interposição de recursos é até sexta-feira (27).

“Em dez anos, esse é o primeiro concurso para contratação de professores efetivos nas escolas estaduais paulistas. Nossa rede é grande e exige profissionais qualificados. A expectativa é que os aprovados comecem a atuar já a partir do próximo ano letivo”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

Cerca de 290 mil profissionais se inscreveram no concurso. Os candidatos foram avaliados em 30 questões de múltipla escolha e duas questões discursivas relacionadas aos temas do Currículo Paulista e à metodologia de ensino. Para o exame prático, os professores enviaram uma videoaula com duração entre cinco e sete minutos sobre o componente curricular de interesse em atuação.

As 15 mil vagas são divididas em: 10.742 para a Jornada Ampliada de Trabalho Docente (40 horas semanais de trabalho) e 4.258 para Jornada Completa de Trabalho Docente (25 horas semanais de trabalho). Os salários iniciais são de R$ 5.000 e R$ 3.125, respectivamente. Conforme evolução funcional, os professores podem atingir remuneração de até R$ 13 mil na rede estadual.

Classificação prévia dos aprovados

Além das notas, a Secretaria publicou nesta quarta-feira a classificação prévia dos aprovados. A listagem final (geral e especial) será divulgada após a etapa de recursos. É de responsabilidade dos candidatos acompanhar no Diário Oficial do Estado as publicações de convocação e perícias médicas.

Na data da convocação, o candidato deve apresentar na perícia documento de identidade oficial com foto, laudo médico e exames complementares. O profissional que não atender ao chamamento poderá ser excluído da seleção.