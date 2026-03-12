SPMAR celebra 15 anos transformando a logística paulista com inovação e segurança viária

A Concessionária SPMAR completa 15 anos de uma trajetória que impulsiona o fluxo logístico da Região Metropolitana de São Paulo. Desde que assumiu a operação do Trecho Sul, em março de 2011, a companhia não apenas expandiu a malha rodoviária com a entrega do Trecho Leste, mas também estabeleceu novos padrões de tecnologia, segurança e responsabilidade ambiental, contribuindo para remodelar o setor.

“Temos orgulho de contribuir para a eficiência logística do País. O foco da nossa operação é manter a excelência da estrutura já implantada, integrando inovação e melhorias constantes para garantir a segurança viária necessária aos usuários”, afirma Wilson Omuro, diretor-executivo da SPMAR.

Evolução em movimento

O crescimento operacional da SPMAR é traduzido em números expressivos. No início da concessão, o Trecho Sul operava com 56 quilômetros, além de 4,3 quilômetros da interligação com a Papa João XXIII (SPA 086), no ABC, que juntos registravam fluxo médio de 29 mil veículos/dia. Sob a gestão da SPMAR, esse volume saltou para 115 mil veículos diários. Com a inauguração do Trecho Leste, foram incorporados mais 43,2 quilômetros de rodovia e outros 12 mil veículos ao fluxo cotidiano, totalizando hoje 55 mil veículos.

Para sustentar esse crescimento, a concessionária investe fortemente em infraestrutura. Apenas em 2025, a SPMAR realizou R$ 189 milhões em investimentos com foco em manutenção e melhorias, destacando-se:

Pavimentação: 51 mil toneladas de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) para revitalização de pavimento flexível (Equivalente ao peso de 340 aviões comerciais modelo Airbus A320) e 2.700 toneladas para pavimento rígido.

Manutenção Restauração de 19 obras de arte especiais :pontes e viadutos, (o que equivale a revitalizar praticamente uma ponte a cada 20 dias ao longo de um ano)

Segurança passiva: Implantação de 7.448 metros de defensas metálicas, 27.971 tachas equivalentes a 293 quilômetros, ou seja, mais do que a distância entre São Paulo e Ribeirão Preto. Houve ainda 124.592 m² de pintura horizontal (a 17 campos de futebol oficial da FIFA) e 160 m² de sinalização vertical.

O reconhecimento desse trabalho veio pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), que classificou a rodovia, pelo segundo ano consecutivo, entre as 10 melhores do Brasil, destacando-a como líder em segurança, com uma das menores médias de acidentes do país.

Marco Aurélio Barcelos, presidente ABCR, destaca a importância do rodoanel e do trabalho da SPMAR: “A operação do Rodoanel é decisiva para a fluidez logística da Região Metropolitana de São Paulo e para o funcionamento da maior economia do país. Ao completar 15 anos à frente desse ativo estratégico, a SPMar reafirma seu compromisso com uma gestão eficiente, segura e integrada à visão de mobilidade e desenvolvimento urbano do Estado."

Inteligência Operacional e Atendimento 24h

O coração da operação é o Centro de Controle Operacional (CCO), que monitora 24 horas por dia os 130 km de via, com 80 câmeras de alta definição — sendo 28 instaladas no Túnel Santa Luzia, com sistema de detecção automática de objetos na pista, veículos parados e pedestres. A comunicação com o usuário ocorre por meio de 192 call boxes e 20 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), sendo 14 fixos e 6 móveis. O CCO abriga também uma base estratégica da Polícia Militar Rodoviária (PMRV), garantindo resposta integrada e imediata a qualquer ocorrência.

Desde o início da operação, a SPMAR já realizou mais de 1,5 milhão de atendimentos. Apenas em 2025, foram 120 mil ocorrências, incluindo 34,5 mil socorros mecânicos, 3,5 mil atendimentos médicos, 19,5 mil remoções por guincho e 63 mil apoios das viaturas de inspeção de tráfego. A frota de prontidão da concessionária conta com 20 unidades: 5 ambulâncias, 7 guinchos (leves e pesados), 6 veículos de inspeção, além de caminhão de combate a incêndio e caminhão boiadeiro para resgate de animais.

Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade – Além de encurtar distâncias, a SPMAR tornou-se motor econômico para o ABC e o Alto Tietê, atraindo indústrias, gerando empregos e receitas tributárias. Nesse período, já repassou mais de R$ 214 milhões em ISS às cidades do entorno, sendo R$ 28 milhões apenas em 2025.

No pilar social, reforça vínculos com comunidades locais em projetos como o Lacre Solidário, que já doou mais de 80 cadeiras de rodas, e o Inverno Solidário, que recicla uniformes usados para produzir cobertores, distribuindo milhares de unidades na região. A atuação social alcança todas as cidades do Alto Tietê, por meio de parceria com o CONDEMAT+.

No campo ambiental, a concessionária é pioneira com o sistema DLP (Drenagem de Líquidos Perigosos), que permite o fechamento remoto de comportas nos rios Guaió e Várzea do Rio Tietê, prevenindo contaminações em acidentes com cargas perigosas. A fauna local é protegida por cercas de arame que direcionam os animais às passagens subterrâneas, além de 39 pontos de monitoramento por câmeras, que já catalogaram mais de 35 espécies nativas.

O Futuro do Rodoanel

A SPMAR projeta os próximos anos com foco em conectividade urbana e segurança. Já há estudos para a revitalização do Rodoanel, com implantação de muros, ampliação da iluminação e câmeras com inteligência artificial, equiparando a estrutura básica às concessões mais recentes do estado.

A pedido do Governo do Estado de São Paulo, a concessionária SPMAR desenvolve atualmente estudos e projetos para novos acessos ao Trecho Sul: a alça da M’Boi Mirim (SP-214), a interligação do Branca Flor (SP-228) e o contorno de Itapecerica da Serra. Todo esse movimento tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica desses acessos e medir o impacto que trarão no fluxo de veículos e na mobilidade das regiões atendidas.

Já no Trecho Leste há o novo Complexo Viário do Alto Tietê, onde todas essas fases citadas acimas já foram superadas e as obras começaram no início do ano. Esse complexo entrará em operação em 2027, beneficiando diretamente 1,6 milhão de pessoas e integrando definitivamente a região ao principal anel viário do estado.

SPMAR

A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).

