Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

SPMAR celebra 15 anos transformando a logística paulista com inovação e segurança viária

Com investimentos contínuos nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, a concessionária consolida-se entre as 10 melhores rodovias do Brasil e projeta novas conexões

12 março 2026 - 10h31Por da Reportagem Local
Trecho do Rodoanel na Represa BillingsTrecho do Rodoanel na Represa Billings - (Foto: Divulgação SPMAR)

A Concessionária SPMAR completa 15 anos de uma trajetória que impulsiona o fluxo logístico da Região Metropolitana de São Paulo. Desde que assumiu a operação do Trecho Sul, em março de 2011, a companhia não apenas expandiu a malha rodoviária com a entrega do Trecho Leste, mas também estabeleceu novos padrões de tecnologia, segurança e responsabilidade ambiental, contribuindo para remodelar o setor.

“Temos orgulho de contribuir para a eficiência logística do País. O foco da nossa operação é manter a excelência da estrutura já implantada, integrando inovação e melhorias constantes para garantir a segurança viária necessária aos usuários”, afirma Wilson Omuro, diretor-executivo da SPMAR.

Evolução em movimento

O crescimento operacional da SPMAR é traduzido em números expressivos. No início da concessão, o Trecho Sul operava com 56 quilômetros, além de 4,3 quilômetros da interligação com a Papa João XXIII (SPA 086), no ABC, que juntos registravam fluxo médio de 29 mil veículos/dia. Sob a gestão da SPMAR, esse volume saltou para 115 mil veículos diários. Com a inauguração do Trecho Leste, foram incorporados mais 43,2 quilômetros de rodovia e outros 12 mil veículos ao fluxo cotidiano, totalizando hoje 55 mil veículos.

Para sustentar esse crescimento, a concessionária investe fortemente em infraestrutura. Apenas em 2025, a SPMAR realizou R$ 189 milhões em investimentos com foco em manutenção e melhorias, destacando-se:

Pavimentação: 51 mil toneladas de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) para revitalização de pavimento flexível (Equivalente ao peso de 340 aviões comerciais modelo Airbus A320) e 2.700 toneladas para pavimento rígido.

Manutenção Restauração de 19 obras de arte especiais :pontes e viadutos, (o que equivale a revitalizar praticamente uma ponte a cada 20 dias ao longo de um ano)
Segurança passiva: Implantação de 7.448 metros de defensas metálicas, 27.971 tachas equivalentes a 293 quilômetros, ou seja, mais do que a distância entre São Paulo e Ribeirão Preto. Houve ainda 124.592 m² de pintura horizontal (a 17 campos de futebol oficial da FIFA) e 160 m² de sinalização vertical.
O reconhecimento desse trabalho veio pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), que classificou a rodovia, pelo segundo ano consecutivo, entre as 10 melhores do Brasil, destacando-a como líder em segurança, com uma das menores médias de acidentes do país.

Marco Aurélio Barcelos, presidente ABCR, destaca a importância do rodoanel e do trabalho da SPMAR: “A operação do Rodoanel é decisiva para a fluidez logística da Região Metropolitana de São Paulo e para o funcionamento da maior economia do país. Ao completar 15 anos à frente desse ativo estratégico, a SPMar reafirma seu compromisso com uma gestão eficiente, segura e integrada à visão de mobilidade e desenvolvimento urbano do Estado."

Inteligência Operacional e Atendimento 24h

 O coração da operação é o Centro de Controle Operacional (CCO), que monitora 24 horas por dia os 130 km de via, com 80 câmeras de alta definição — sendo 28 instaladas no Túnel Santa Luzia, com sistema de detecção automática de objetos na pista, veículos parados e pedestres. A comunicação com o usuário ocorre por meio de 192 call boxes e 20 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), sendo 14 fixos e 6 móveis. O CCO abriga também uma base estratégica da Polícia Militar Rodoviária (PMRV), garantindo resposta integrada e imediata a qualquer ocorrência.

Desde o início da operação, a SPMAR já realizou mais de 1,5 milhão de atendimentos. Apenas em 2025, foram 120 mil ocorrências, incluindo 34,5 mil socorros mecânicos, 3,5 mil atendimentos médicos, 19,5 mil remoções por guincho e 63 mil apoios das viaturas de inspeção de tráfego. A frota de prontidão da concessionária conta com 20 unidades: 5 ambulâncias, 7 guinchos (leves e pesados), 6 veículos de inspeção, além de caminhão de combate a incêndio e caminhão boiadeiro para resgate de animais.

Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade – Além de encurtar distâncias, a SPMAR tornou-se motor econômico para o ABC e o Alto Tietê, atraindo indústrias, gerando empregos e receitas tributárias. Nesse período, já repassou mais de R$ 214 milhões em ISS às cidades do entorno, sendo R$ 28 milhões apenas em 2025.

No pilar social, reforça vínculos com comunidades locais em projetos como o Lacre Solidário, que já doou mais de 80 cadeiras de rodas, e o Inverno Solidário, que recicla uniformes usados para produzir cobertores, distribuindo milhares de unidades na região. A atuação social alcança todas as cidades do Alto Tietê, por meio de parceria com o CONDEMAT+.

No campo ambiental, a concessionária é pioneira com o sistema DLP (Drenagem de Líquidos Perigosos), que permite o fechamento remoto de comportas nos rios Guaió e Várzea do Rio Tietê, prevenindo contaminações em acidentes com cargas perigosas. A fauna local é protegida por cercas de arame que direcionam os animais às passagens subterrâneas, além de 39 pontos de monitoramento por câmeras, que já catalogaram mais de 35 espécies nativas.

O Futuro do Rodoanel 

A SPMAR projeta os próximos anos com foco em conectividade urbana e segurança. Já há estudos para a revitalização do Rodoanel, com implantação de muros, ampliação da iluminação e câmeras com inteligência artificial, equiparando a estrutura básica às concessões mais recentes do estado.

A pedido do Governo do Estado de São Paulo, a concessionária SPMAR desenvolve atualmente estudos e projetos para novos acessos ao Trecho Sul: a alça da M’Boi Mirim (SP-214), a interligação do Branca Flor (SP-228) e o contorno de Itapecerica da Serra. Todo esse movimento tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica desses acessos e medir o impacto que trarão no fluxo de veículos e na mobilidade das regiões atendidas.

Já no Trecho Leste há o novo Complexo Viário do Alto Tietê, onde todas essas fases citadas acimas já foram superadas e as obras começaram no início do ano. Esse complexo entrará em operação em 2027, beneficiando diretamente 1,6 milhão de pessoas e integrando definitivamente a região ao principal anel viário do estado.

SPMAR 

A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Espetáculo 'Chico Xavier em pessoa' será apresentado em Mogi no dia 22 de março
Região

Espetáculo 'Chico Xavier em pessoa' será apresentado em Mogi no dia 22 de março

Alcance da equidade de gênero precisa passar por transformação das estruturas econômicas e sociais
Região

Alcance da equidade de gênero precisa passar por transformação das estruturas econômicas e sociais

Prefeitura de Ferraz promove evento em alusão ao Mês da Mulher na Estação Cidadania e Cultura
Cidades

Prefeitura de Ferraz promove evento em alusão ao Mês da Mulher na Estação Cidadania e Cultura

Doação de computadores permitirá cursos profissionalizantes para jovens do Instituto Transforma
Região

Doação de computadores permitirá cursos profissionalizantes para jovens do Instituto Transforma

Delegacias da Mulher atraem nova geração de delegadas para reforçar o combate à violência
São Paulo

Delegacias da Mulher atraem nova geração de delegadas para reforçar o combate à violência

Em Brasília, Saulo Souza anuncia inaugurações e obras em Poá
Região

Em Brasília, Saulo Souza anuncia inaugurações e obras em Poá