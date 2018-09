SPMar e ONG Social Skate promovem evento nesta quinta-feira em Poá

Em comemoração a Semana Nacional do Trânsito, a Concessionária SPMAR, responsável pela gestão dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas promoverá nesta quinta-feira (20), entre às 10h30 e 11h30, em Poá, uma ação em parceria com a ONG Social Skate – que surgiu em 2011 com o intuito de melhorar o convívio local entre as crianças e adolescentes no bairro de Calmon Viana, oferecendo atividades esportivas interdisciplinares sempre conectando o esporte com educação, cultura e lazer.

E para contribuir na formação dos motoristas do amanhã, a SPMAR realizou a pintura de um minicircuito para ensinar as crianças a andar de bicicleta, em uma das ruas próximas à sede da ONG. Além disso, serão doados também pela concessionária 30 minicones para auxiliar na sinalização e revistinhas da Turma da Mônica, com o tema de segurança no trânsito. Cerca de 50 crianças e adolescentes serão atingidos nessa ação.

Também participará do evento o Instituto Cria Conexões com a doação de quatro bicicletas para a ONG Social Skate.

A Semana Nacional do Trânsito é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro e visa mobilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Em apoio à edição de 2018, a Concessionária planejou cerca de oito ações nos SAUs (Serviço de Apoio ao Usuário) e nos municípios lindeiros.

A SPMAR integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a concessionária apoia e participa da Semana Nacional de Trânsito.