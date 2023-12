SPMAR espera meio milhão de veículos no Ano Novo

Último feriado de 2023, a virada de Ano Novo promete um movimento intenso nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. Entre os dias 29/12 e 01/01, a previsão da concessionária SPMAR é que circulem 570 mil veículos, sendo 399 mil no Trecho Sul e 171 mil no Trecho Leste, grande parte do fluxo seguindo em direção ao litoral.

Melhores Horários:

29/12 – antes das 6h, após as 20h

30/12 – antes das 9h, após as 20h

31/12 – antes das 10h, após as 21h

01/12 – antes das 6h, após as 20h

Revisão do veículo: Dados da concessionária SPMAR apontam que, em média, 60% dos pedidos de assistência recebidos pela equipe de operação durante os feriados estão ligados à pane mecânica. E nesse caso, qualquer falha de funcionamento do veículo na estrada pode desencadear uma situação de risco, como explica Fausto Cabral, gerente de operações da SPMAR: “Durante a viagem problemas no veículo que impactem na visibilidade ou no controle do carro aumentam o risco de sinistralidade. Seja um limpador de para-brisa que não funciona direito durante a tempestade, um farol queimado ou pneus que deslizam na pista molhada. Por isso, esses itens devem ser revisados antes do início da viagem para não se tornarem um risco ao motorista, sua família e os veículos no entorno” reforça Cabral.

Um bom check list deve incluir os itens básicos do veículo: nível de água e óleo, calibragem de pneus, condições dos filtros de ar, óleo e o combustível, além de um teste de bateria, motor de arranque e alternador. Além de verificar o estado das palhetas, dos limpadores de para-brisas e o perfeito funcionamento de faróis, lanternas e luz de freios.

No caso do para-brisa a verificação leva 30 segundos, como explica Danilo Ribeiro, coordenador do Centro Tecnológico de Treinamento e Inovação da DPASCHOAL. “Ligue o limpador de para-brisa por aproximadamente 30 segundos. O trabalho da palheta, ela tem que ser sem barulho. Ela não pode ter ruído, ela não pode ter vibração e ela não pode deixar riscos ou algum tipo de falha na hora que ela passa o rodo na ida e na volta. Então, quando você faz esse teste em casa, você já vai saber o comportamento que ela vai ter em dias de chuva. E os 30 segundos tem um motivo também, viu? Porque esse atrito que gera, por menor que seja ali no para-brisa, vai fazer com que a borracha se assente na posição de trabalho, porque ela ficou lá meses parada” conclui o especialista.

Gostou da dica? A Concessionária SPMAR possui um podcast sobre segurança viária voltado ao usuário, o De Olho na Estrada, onde dispõe de uma série de dicas de profissionais para uma viagem segura, incluindo como testar os limpadores de para-brisa até como verificar se os pneus ainda apresentam grau de segurança ou já está na hora de trocar.

O motorista que passar pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel encontrará durante todo o período de festas mensagens de alertas e conscientização veiculadas nos 20 Painéis Móveis Variáveis (PMVs) espalhados ao longo da rodovia, entre os temas a necessidade da revisão veicular preventiva, a importância de uma direção segura na estrada e a recomendação de nunca combinar álcool e direção.

Mais de 530 colaboradores estarão envolvidos na Operação Verão, que ainda contará com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 7 guinchos (leves e pesados), 05 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais.

Caso necessite de qualquer apoio emergencial, o motorista tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada um quilometro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto.

Os Trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários e sala de espera.