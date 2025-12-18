Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

SPMar participa do Dia D Pela Vida nas Rodovias

Mobilização tem como objetivo conscientizar os usuários sobre os riscos do uso do celular ao volante

18 dezembro 2025 - 12h51Por Da região
- (Foto: Divulgação)

A SPMar reforça seu compromisso com a segurança viária ao integrar a segunda edição do Dia D Pela Vida nas Rodovias, iniciativa nacional promovida pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e suas associadas. A mobilização, que acontece nesta sexta-feira (19), tem como objetivo conscientizar os usuários sobre os riscos do uso do celular ao volante e fortalecer a cultura de cuidado nas estradas.

“O Dia D Pela Vida é uma oportunidade de unir forças em prol da preservação de vidas. A SPMar se orgulha de participar dessa mobilização nacional e reafirma seu compromisso com a segurança dos usuários do Rodoanel”, destaca Andrew Aquino, gerente de operações da Concessionária SPMar.

Após o sucesso da primeira edição, em 2024, o movimento retorna ampliando seu alcance com uma mensagem clara e direta: Se for dirigir, não mexa no celular.

A cerimônia de abertura ocorrerá no CCO da Concessionária Ecovias. A a ação de conscientização para os usuários do Rodoanel acontecerá no trecho Oeste, no km 16,5 da pista interna.

Dia D Pela Vida nas Rodovias

Dia 19/12

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).

