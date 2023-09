Stefânia Brito traz experiência do Camarote Salvador para Itaquá

Com mais de 15 anos de experiência e pós-graduada em Comunicação, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Stefânia, a convite da MP Produções, desembarcou em Itaquá com a missão de transformar a Festa de Peão da cidade em referência nacional, por meio de estratégias inovadoras e a captação de patrocínios.

E se há alguém que sabe como criar experiências em eventos e fortalecer a conexão entre marcas e audiência, esse alguém é a baiana: “Marcas de sucesso promovem experiências inesquecíveis. E, pensando nisso, nos envolvemos em toda a estratégia das empresas interessadas no Itaquá Rodeio Fest, para oferecer o melhor resultado aos patrocinadores. Vamos além da visibilidade. Entregamos o melhor para a marca, via os três “Vs “ que compõe o Marketing de Experiência: Verdade, Vontade e Valor”, enfatiza Stefânia.

Segundo a especialista em Branding e Live Marketing, patrocinar um evento não é apenas passar o logotipo da empresa no telão. É criar relacionamento e conectar marcas e pessoas:

“Nossa premissa é surpreender, encantar e entregar uma experiência acima das expectativas. Os patrocinadores do Itaquá Rodeio Fest, por exemplo, viram neste projeto uma oportunidade de alcançar um grande número de pessoas e, via estratégias assertivas, conseguir maior visibilidade, ao passo em que se estreita laços com o público”, reforça a profissional.

Sete dias de evento, shows com os maiores artistas da atualidade e a expectativa de receber aproximadamente 400 mil pessoas até o final (16/9 - sábado) - o Itaquá Rodeio Fest não é apenas a agenda do momento do Alto Tietê e da região metropolitana paulista, mas, sim, um dos maiores do estado de São Paulo e, no quesito portas abertas, o maior do Brasil:

“Estes detalhes reforçam o fato de as marcas terem o desejo de estar onde todo mundo está”, enfatiza Stefânia.

Patrocinadores

Na edição de 2023, o Itaquá Rodeio Fest contou com mais de 20 patrocinadores, incluindo sete da categoria máster: Chevrolet, Toledo Ambiental, Plena Saúde, Quavo Empreendimentos Imobiliários, Guarulhos Sucatas, Cerveja Império e Supermercado Takahashi:

“A superestrutura do Itaquá Rodeio Fest contribuiu para que as ações promocionais das marcas no evento fossem muito além do esperado. Os estandes, as interações pontuais e as ativações calibradas com grandes efeitos visuais da festa concederam tom ao relacionamento das empresas com o rodeio e seu grandioso público”.

Stefânia reforça que o evento é vanguardista, renovado, inclusivo, mais sustentável, acessível e verticalizado, e que, com certeza, ficará para a história de Itaquá.

Custeada 100% pela iniciativa privada, a Festa do Peão organizada em referência aos 463 anos de emancipação político-administrativa do município, também se destaca perante aos patrocinadores por ter caráter social.

Em parceria com a Prefeitura de Itaquá, o evento promoveu troca de alimentos não-perecíveis por ingressos para o rodeio e para os shows de Maiara e Maraisa, Thiaguinho, Alok, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima, Maju Santana, Ana Castela, e Léo Santana: “Esta grande corrente do bem é um aspecto muito valorizado pelas empresas no País. A pessoa doa um quilo de mantimento e ganha uma entrada para uma grande atração, que, se fosse comercializada, poderia custar até R$ 1 mil, se levarmos em conta o valor de mercado”.

Até o momento, foram arrecadadas mais de 400 toneladas de alimentos. As cestas-básicas estão sendo organizadas e distribuídas pelo Fundo Social de Solidariedade de Itaquá.

