STJ concede habeas corpus para mais quatro vereadores da Câmara de Mogi

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus para mais quatro vereadores, um empresário e dois funcionários da Câmara de Mogi das Cruzes. Eles são investigados por suspeita de corrupção. Entre os que devem ser soltos está o parlamentar Antônio Lino (PSD), foragido desde a operação do Ministério Público.

O vereador afastado Mauro Araújo (MDB) já tinha sido beneficiado com habeas corpus concedido pelo STJ. Ele foi solto na quarta-feira (23). Para um empresário, que estava foragido, também foi concedido a liberdade provisória. Na última semana, um empresário já tinha sido solto.

Até o momento, os únicos que não receberam habeas corpus foram uma empresária e o vereador Francisco Bezerra (PSB), que estão presos em regime domiciliar.

Os vereadores soltos ainda continuam afastados dos cargos.

Caso

No início do mês, uma investigação do Ministério Público decretou a prisão de 12 suspeitos. Entre eles seis vereadores. A ação investiga corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.