Superlotados, trens da região são incluídos em ações de prevenção

A Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) informou ao [INTERTITULO_]DS[/INTERTITULO_], que incluiu a Companhia Paulista de Trens Metropolitanso (CPTM), Empresa Metroplitana de Transportes Urbanos (EMTU) e Metrô, no Centro de Operações de Emergência, criado pelo Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Saúde. O objetivo deste centro é monitorar e coordenar as ações contra a propagação no novo coronavírus.

Além disso, a CPTM realiza em todos os seus trens a Limpeza Diária de Manutenção, no período noturno, em pátios, oficinas e estações à medida que as composições são recolhidas ou após passarem por manutenção.

Segundo a secretaria, todo o interior do trem passa pela limpeza, o que inclui os tetos, luminárias, partes externas dos ventiladores, pega-mãos, painéis digitais, laterais internas, painéis de comunicação visual, bancos, portas, borrachas de vedação e, por último, o piso.

Também são realizadas limpezas mais profundas e corretivas, nos lavadores de trens, contemplando também a parte externa da composição. São utilizados produtos como desinfetantes, pastas de limpeza, removedores e detergentes nestes serviços.

OMS

Dados atualizados da Organização Mundial da Saúde apontam para 82.294 casos de coronavírus pelo mundo, deste total são 1.185 novos casos.

Desde o dia 24 deste mês, 16 países são considerados suspeitos: Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, Cingapura, Tailândia, Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes.

O secretário-executivo do ministério, João Gabbardo dos Reis, afirmou que será divulgado em edição extra do Diário Oficial da União ainda nesta sexta-feira o resultado da licitação para aquisição de 21 insumos hospitalares. Entre eles, estão dois tipos de máscara (cirúrgica e N95) e aventais (P, M e G) precisaram ter a sistemática de compra fracionada.

Segundo Gabbardo, até 20 empresas poderão ser selecionadas para fornecer, pelo menos, 500 mil unidades de máscara.

A preocupação da pasta é evitar a escassez de itens de segurança e de prevenção contra o novo coronavírus no Brasil.

Aplicativo

O ministério trabalha ainda na elaboração de um aplicativo para plataformas móveis em que os cidadãos poderão encontrar Unidades de Saúde mais próximas para o atendimento de casos de coronavírus.

Antes de indicar o hospital, o “Coronavírus SUS” fará perguntas para confirmar se realmente há possibilidade de que o paciente esteja com a doença.

O público-alvo do aplicativo são as pessoas que estiveram em algum dos 16 países considerados suspeitos.

O aplicativo também fornecerá dicas de prevenção da doença. Sistema semelhante foi lançado pela pasta na Copa do Mundo, realizada no Brasil em 2014, e nos Jogos Olímpicos 2016.