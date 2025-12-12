Supermercado Da Praça de Gianetti receberá o evento 'Ler e rua é brincar'

Encerrando o calendário anual de ações de incentivo à leitura, a quarta e última edição do projeto “Ler e rua é brincar” será realizada neste sábado (13), a partir das 15 horas, no estacionamento do Supermercado Da Praça, unidade Gianetti, localizado na Av. Gov. Jânio Quadros, 1258, Parque São Francisco, próximo à estação da Linha 11-Coral da CPTM, Antônio Gianetti Neto.

A iniciativa é promovida pelo Clube do Livro da Biblioteca Municipal José Andere, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, com apoio do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Desde sua criação, o projeto já impactou mais de 500 pessoas, entre crianças, famílias e educadores. As edições anteriores passaram pelo Calçadão de Ferraz, Estação Cidadania e Cultura do Kemel e pela Praça dos Trabalhadores, integrando a abertura do Natal Iluminado 2025, promovido pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Inspirado na célebre frase de Rubem Alves: “Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar”o projeto busca aproximar o público da leitura por meio da ludicidade. A programação desta edição inclui jogos educativos, atividades interativas, sorteios de brindes literários e uma roda de conversa com escritores regionais, membros do Clube do Livro, que irão compartilhar suas experiências e trajetórias.

A ação também se propõe a colaborar para a reversão dos índices revelados pela Associação Nacional de Livrarias (ANL), que apontam que 60% dos brasileiros não leem e que mais de 40% perderam o interesse pelos livros. Em 2023, apenas 16% dos adultos compraram livros, e a média nacional de leitura manteve-se em quatro obras por ano, índice abaixo do registrado em outros países.