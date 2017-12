Surdos unilaterais poderão participar de concurso público como deficientes

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o projeto de lei nº 1055, de 2015, de autoria do deputado André Soares (DEM), que garante ao indivíduo com audição unilateral o direito de participar de processo seletivo, público ou privado, na vaga reservada aos candidatos com deficiência.

A medida busca eliminar os problemas encontrados pelo surdo unilateral na busca por emprego. "Esses indivíduos encontram uma enorme restrição no mercado de trabalho. Nos concursos públicos, por exemplo, não são considerados pessoas com deficiência, o que é um erro, pois apresentam limitações que dificultam o desempenho de qualquer atividade", afirma Soares.

São vários os desafios do cidadão com audição unilateral. O servidor público Jesiel Henrique Sueiro, de 24 anos, diz que a grande maioria dos sons da vida cotidiana não é perceptível. "Temos dificuldade de identificar a fonte sonora, o que causa um processamento auditivo mais lento. Além dos problemas de interação social que isso gera, convivo com um chiado ininterrupto, que se agrava em ambientes ruidosos, gerando desorientação espacial", esclarece Sueiro.

O projeto, que seguirá para a sanção do Governador Geraldo Alckmin (PSDB), adequará a legislação estadual às diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Além disso, a proposta equipara o surdo unilateral ao portador de visão monocular, que já tem o direito de concorrer às vagas como deficiente.