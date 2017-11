Suspensão no fornecimento de água vai atingir 122 bairros de Mogi

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes fará, nesta terça-feira (21), uma parada no abastecimento de água. No total, 122 bairros serão atingidos. Sendo que cerca de 91 mil ligações serão afetadas direta ou indiretamente pela paralisação, representando 65% do município. O abastecimento será suspenso a partir das 5 horas da manhã e a normalização ocorrerá entre a noite desta terça (21) e madrugada de quarta-feira (22).

A interrupção dos serviços é para a realização de mais uma etapa da implantação do sistema de produção e dosagem de dióxido de cloro na captação de água bruta, que funciona na Estação de Captação e Recalque (ECR-2).

Os trabalhos incluirão a limpeza e desinfecção do reservatório da Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro, em atendimento às normas de regulação sanitárias, bem como reparos na plataforma de tratamento.

A recomendação é para que os moradores utilizem água de forma racional, reduzindo o tempo de banho, evitando lavar carros e quintais e combatendo o desperdício ao executar as tarefas domésticas indispensáveis como a lavagem de louças e roupas. Quem tem caixa d’água não sentirá os efeitos da paralisação. Ter um reservatório em casa é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

A reservação de 200 litros diários para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para ao menos mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água da rua.

Dentre os bairros afetados estão: Bras Cubas (parte), Botujuru, Caputera, Centro, Centro Cívico, Jardim Aracy, Jardim Avenida, Jardim Bela Vista, Jardim Maricá, Jardim Náutico, Jardim Paulista, Jardim Ponte Grande, Jardim Primavera, Jardim Rodeio, Rodeio, Sabaúna, São João, Shangai, Socorro, Vila Mogilar, Vila Moraes, Vila Nancy e Vila Natal. A lista completa pode ser conferida no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br).