Suzanense 'empilha' cartas e faz apelo para conhecer apresentador Luciano Huck

Por meio de dezenas de cartas encaminhadas ao DS, a suzanense Dilma Maria Lima faz apelo para conhecer o apresentador Luciano Huck, da Rede Globo. As correspondências chegam à sede do jornal praticamente todos os anos. O DS então decidiu ajudar. Ela explicou que espera a oportunidade de conhecê-lo há pelo menos dez anos. “Nem lembro quando eu comecei a tentar de tudo para conhecer ele, mas tem uns 10 ou 15 anos já que eu acompanho os programas dele. Sempre assisti e acompanhei, desde o Caldeirão, e era muito legal”, explica. Dilma conta o motivo de sua vontade de conhecer Huck. “Admiro muito o trabalho dele, por tudo que ele faz pelas pessoas carentes. Sempre tive esse sonho de conhecer ele”. Ela diz que se identifica com o apresentador por conta das ajudas feitas. "Eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas e nuncaa tive condições. O fato de ele ajudar as pessoas eu admiro muito".

Além disso, Dilma explica que tem memória afetiva com os programas dele por conta de seu filho. "Tenho um filho que agora tem 16 anos. Ele assistia os programas comigo e sempre gosto muito do Lata Velha. Ele não conseguia falar direito e falava 'Mata Velha'. A gente sempre assistia junto", conta.