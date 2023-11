Suzanense fica em 1° lugar no 62° Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez

A professora de xadrez, Juliana Sayumi, de 32 anos, conquistou o primeiro lugar no 62° Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez, da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX). O evento ocorreu em Timbó, Santa Catarina, entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro. Juliana é campeã pela oitava vez do torneio.

Juliana Sayumi iniciou sua trajetória no xadrez desde cedo, aos 4 anos de idade. Apenas um ano depois, já estava competindo em torneios. Em entrevista, Juliana expressou sua alegria e gratidão pela conquista. "Me sinto muito feliz por ter conseguido essa conquista, pois não era a favorita ao título. Então conseguir esse título me motiva a continuar treinando e me dedicando mesmo com todas as dificuldades", comenta Juliana.

Além de suas conquistas no tabuleiro, Juliana é uma professora de xadrez, dando aulas particulares. Ela comentou sobre suas perspectivas futuras, destacando os desafios que enfrenta devido à falta de patrocínio. "Atualmente não tenho nenhum técnico me acompanhando e nenhum patrocinador, o que torna tudo mais difícil para competir.", disse.

Juliana também enfatizou a riqueza do xadrez como uma combinação de arte, ciência e esporte. Ela acredita que o xadrez é uma ferramenta versátil que pode ser aplicada em diversas áreas, fazendo analogias e contribuindo para o desenvolvimento intelectual.

Sua mais recente vitória no 62° Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez é mais uma prova de sua excelência no tabuleiro. “Minha meta é me preparar nos intervalos que tenho. Quero representar o Brasil nas Olímpiadas de Budapeste da melhor maneira possível”, afirma.