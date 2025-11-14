Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Suzano apoia iniciativas que unem cultura, educação e preservação ambiental durante a COP30

Ações promovem experiências inspiradoras, reflexões e engajamento de diversos atores em territórios amazônicos

14 novembro 2025 - 14h37Por Da Reportagem Local
ações visam promover experiências inspiradoras, reflexões e engajamentoações visam promover experiências inspiradoras, reflexões e engajamento - (Foto: Divulgação)

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, apoia iniciativas que unem cultura, educação para a sustentabilidade e preservação ambiental durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, realizada em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro. As ações visam promover experiências inspiradoras, reflexões e engajamento de diversos atores em territórios amazônicos e reforçam a importância dos temas a serem discutidos durante a COP30.

Uma das iniciativas apoiadas pela companhia é o Barco Cultural “Banzeiro da Esperança”, expedição fluvial e cultural que partiu de Manaus rumo a Belém, com o objetivo de conectar comunidades ribeirinhas, povos indígenas e quilombolas, juventudes, pesquisadores e parceiros no trajeto que teve paradas em Parintins e Santarém. Ao longo da jornada, o Banzeiro foi palco de ações artísticas e formativas, incluindo shows musicais e apresentações de artes cênicas. A programação ainda contou com painéis sobre a COP30 e agendas de clima na Amazônia, escutas de relatos comunitários, mural de memórias e exposição fotográfica, além de oficinas de audiovisual.

Outra iniciativa acontece no Museu da Empatia, onde o público é convidado a “vestir o sapato” de pessoas da Amazônia e ouvir suas histórias. Duas dessas trajetórias são de mulheres que são beneficiadas por projetos sociais apoiados pela Suzano no Maranhão e Tocantins. A exposição interativa “Walking in Their Shoes” colabora para a conscientização da população local e visitantes sobre as diversas experiências de vida e diversidade da população amazônica, além de enfatizar a necessidade da inclusão de perspectivas locais nas políticas ambientais, promovendo a justiça climática e o desenvolvimento sustentável.

O movimento internacional Jaguar Parade Belém 2025, também apoiado pela Suzano, acende um alerta sobre a importância das onças-pintadas para a biodiversidade. A ação apresenta esculturas do animal em espaços urbanos – como o aeroporto da cidade –, criadas exclusivamente por artistas da Amazônia. Posteriormente, as obras serão leiloadas e os recursos destinados à conservação da espécie.

Outra ação apoiada pela Suzano é o lançamento do ‘’Livro Amazônia’’ que celebra a cultura, tradições, artesanato e gastronomia dos povos originários e de outras comunidades tradicionais da região. A obra destaca iniciativas de sustentabilidade que transformaram a vida de indígenas, quilombolas e ribeirinhos, além de abordar a preservação da floresta. Serão realizadas sete edições bilíngues (português/inglês), com lançamento em Belém durante a COP30. Parte da tiragem será doada ao Sistema Nacional de Bibliotecas e a Organizações da Sociedade Civil da Amazônia.

“A realização da COP30 em Belém é um momento histórico para o Brasil e para o mundo, e representa uma oportunidade importante de contribuirmos com soluções que integrem desenvolvimento social, econômico e enfrentamento à crise climática”, afirma Marcela Porto, diretora de Comunicação e Marca da Suzano. “É inspirador acompanhar o país se mobilizando e construindo pontes entre empresas, sociedade civil e governos, e é um privilégio fazer parte dessa jornada, apoiando iniciativas que refletem o que somos e no que acreditamos”, completa Marcela.

Além dessas iniciativas, executivas e executivos da Suzano estarão presentes em painéis e eventos durante a COP30 para contribuir em discussões sobre a importância da agenda climática e apresentar cases que mostrem resultados concretos alcançados pela companhia.

