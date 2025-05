Suzano, Arujá e Vale do Paraíba recebem etapa regional dos Jogos da Melhor Idade

Os Jogos da Melhor Idade chegaram ao seu estágio “descentralizado”. A etapa da 2ª Região Esportiva da competição para atletas 60+ tem sedes fracionadas em cinco municípios do interior, litoral e Região Metropolitana do estado.

Pindamonhangaba, Suzano, Campos do Jordão, Arujá e São Sebastião recebem os jogos até o dia 7 de junho. Estima-se que mais de 1,3 mil atletas estejam em ação nesta etapa. São 15 modalidades na programação: atletismo, basquete 3×3 adaptado, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez.

Com o fim das disputas na 1ª e 2ª regiões, o Jomi faz uma breve pausa e volta no dia 18 de junho, com a última etapa regional, em São João da Boa Vista, município este que recebe a final estadual, de 24 a 28 de junho.