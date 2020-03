Suzano confirma 2º caso de Covid-19 e Itaquá o 1º; região tem 979 pacientes com suspeita

Foto: Governo do Estado de São Paulo / Divulgação

Suzano confirmou ontem o 2º caso de coronavírus na cidade. Itaquaquecetuba registra a 1º infecção da doença. O Alto Tietê agora tem 17 pacientes com confirmação do vírus e 979 com suspeita.

Os outros infectados são de Mogi (9), Ferraz (3), Poá (1) e Arujá (1).

Os dados são divulgados diariamente pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que também passou a divulgar, desde o balanço de ontem, o número de mortes, suspeitas e confirmadas, pelo coronavírus.

Na região seis mortes são investigadas, sendo quatro em Itaquá e duas em Mogi.

Desde o último dia 19, conforme determinação do Ministério da Saúde, exames laboratoriais são exigidos apenas para profissionais da Saúde e pacientes com casos graves.

No Alto Tietê, Itaquá ainda é a cidade com mais casos suspeitos. São 250 pacientes com suspeita, onde 80 apresentam sintomas mais graves e aguardam exames.

Mogi das Cruzes cresceu em casos suspeitos, são 192 (até o levantamento de quarta eram 166) e 94 aguardam exames.

Ferraz de Vasconcelos vem em seguida, com 170 casos suspeitos do vírus. Desses, 36 apresentam sintomas mais graves e aguardam por exames.

Suzano, que confirmou mais um caso ontem, apresenta aumento de dois casos suspeitos. Eram 136 na última quarta e ontem eram 138 pacientes. Desses, 85 aguardam por exames.

Arujá aparece na sequência, mas já registra menos de cem casos suspeitos. A cidade, que tem um paciente confirmado com a doença, possui outros 88 com suspeita do vírus, onde 17 aguardam exames.

Santa Isabel e Poá possuem número próximos, como 59 e 52 casos suspeitos, respectivamente. Em Santa Isabel são 30 pacientes com sintomas mais graves e que aguardam exames.

Poá possui os mesmo número de casos suspeitos comparado à última quarta-feira, 52. Onde 47 esperam por exames.

Salesópolis, Biritiba-Mirim e Guararema apresentam 18, 8 e 4 casos suspeitos, respectivamente.

Em Salesópolis e Biritiba há um paciente com sintomas mais graves.

Guararema tem os menores números de casos suspeitos na região, são quatro com suspeita.

Condemat

O Condemat abrange também Guarulhos e Santa Branca. Se considerar essas cidades no levantamento, o número de suspeitos salta para 1.969. Guarulhos registra 12 casos confirmados da doença e 550 pessoas com sintomas sérios. Santa Branca aparece com dois casos suspeitos, que aguardam exames.

Errata



Na edição de ontem (26), o DS informou que em Ferraz de Vasconcelos havia três mortes confirmadas em decorrência do novo coronavírus. Na realidade são três infecções confirmadas por Covid-19.