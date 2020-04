Suzano confirma 8ª morte por coronavírus; Alto Tietê tem 29 óbitos

Suzano confirmou uma nova morte por coronavírus nessa terça-feira (14). A cidade registra agora 8 óbitos. A única informação é de que a paciente era uma mulher de 58 anos.

Como informado pelo DS na tarde dessa terça-feira, Itaquaquecetuba registrou outras duas mortes, também nessa terça. E Poá confirmou a 2ª morte em decorrência da Covid-19 na cidade.

Em Itaquá os pacientes que morreram eram dois homens, um de 49 e outro de 89 anos. A vítima em Poá foi outra mulher, de 73 anos.

Além dessas cidades, que já foram noticiadas pelo DS, nessa terça Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel confirmaram os primeiros casos fatais da doença. As duas cidades registravam apenas casos positivos. Em Ferraz, as vítimas foram duas mulheres, uma de 56 e outra de 87 anos e um homem de 70 anos.

Em Santa Isabel a vítima também foi uma mulher de 67 anos.

Além das cidades citadas, as outras vitimas fatais estão registradas em Arujá (1) e Mogi das Cruzes (11).

O levantamento foi realizado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O consórcio informou também que a maioria das vítimas são mulheres.

Se tratando de casos confirmados o Alto Tietê tem 244 infectados, 38 a mais do que registrado nessa segunda-feira, quando foram registrados 206.

Os dados são de Arujá (22), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (38), Guararema (1), Itaquaquecetuba (51), Mogi das Cruzes (87), Poá (10), Salesópolis (1), Santa Isabel (2) e Suzano (30).

Curados

O Condemat passa a divulgar a partir dessa terça o número de casos curados. Na região, 116 pacientes se curaram do coronavírus. A cidade de Itaquá lidera na região com 43 curados.

Na sequência vem Mogi das Cruzes com 41, Suzano com 22, Poá com 5, Ferraz e Santa Isabel com dois curados, cada e Biritiba com um paciente livre da Covid-19.

Suspeitos

Se tratanto de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 2287 possíveis infectados, onde 617 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves.

Segundo o ministério, somente pacientes com sintomas graves e profissionais da Saúde podem fazer o exame.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. Além dos casos confirmados e de óbitos, são 630 pacientes monitorados na cidade, sendo que 151 apresentam sintomas graves e esperam por exames.