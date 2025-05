Suzano conta com mais de 80 pontos de coleta na 'Campanha do Agasalho 2025'

Suzano segue mobilizada para a “Campanha do Agasalho 2025”, que tem como meta arrecadar ao menos 150 mil peças de roupas, cobertores, lenços e toucas de lã para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade neste inverno.

A iniciativa, conduzida pelo Fundo Social de Solidariedade e lançada oficialmente há quase um mês, conta com mais de 80 pontos de coleta espalhados por toda a cidade. Os locais onde a população pode realizar suas doações estão disponíveis no link bit.ly/pontossuzano.

Para facilitar a participação, os mais de 80 pontos de coleta estão distribuídos pelos quatro cantos da cidade em locais de fácil acesso como escolas, órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e igrejas.

A expectativa é de que a população, mais uma vez, abrace a campanha e contribua com roupas e cobertores que não estejam mais em uso, mas que ainda possam levar calor e dignidade a quem mais precisa.

A campanha tem como tema neste ano “Cubra Suzano de Amor” e conta com uma ampla rede de apoio, incluindo entidades públicas e privadas, como o Tiro de Guerra de Suzano (02-081), o Suzano Shopping, a Sabesp, a Auge Embalagens e a concessionária SPMar.

As peças arrecadadas passarão por um processo de triagem para garantir que estejam em bom estado antes de serem disponibilizadas nos bazares solidários, que serão promovidos em diferentes regiões da cidade. Um dos pontos ressaltados pelo Fundo Social é a necessidade de doações de roupas masculinas, que costumam ser em menor quantidade em relação às femininas.

“Os mais de 80 pontos de arrecadação são fundamentais para garantir o acesso da população à campanha. Espalhamos os locais estrategicamente por toda a cidade para que ninguém fique de fora dessa corrente do bem. Quanto mais acessível for a doação, maior será o alcance da solidariedade em Suzano”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi. Ela ainda lembrou sobre a necessidade de roupas masculinas. “Sempre recebemos muitas roupas femininas e de crianças, mas não podemos esquecer das roupas adultas masculinas, que ajudam muito a nossa população”, completou.

O prefeito Pedro Ishi destacou o engajamento da cidade em ações de solidariedade. “É nessa hora que mostramos o quanto a cidade de Suzano tem espírito solidário. Este trabalho sempre fez e continuará fazendo a diferença na vida das pessoas. O segredo do sucesso é a união de esforços, que fazem com que a gente chegue em toda a cidade. Todas as empresas têm um papel de destaque nesse processo, que é brilhantemente conduzido pelo Fundo Social. Teremos uma campanha histórica e conseguiremos arrecadar muitos agasalhos, cobertores, lenços e toucas, praticando o bem para nossa população”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.