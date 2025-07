Suzano é 35ª no ranking do País em saneamento e 1ª no Alto Tietê

Suzano lidera o ranking de saneamento na região do Alto Tietê do Trata Brasil. Apesar de ter caído sete posições no ranking nacional, a cidade aparece na 35ª posição em todo o Brasil. Em 2024, ocupava a 28ª colocação.

Depois de Suzano aparece Itaquaquecetuba, que ficou na posição 58 no Brasil, após ganhar duas colocações em relação ao ano passado.

Mogi das Cruzes fica na 3ª colocação no ranking regional. Nacionalmente, a cidade ganhou seis posições e figurou na 60ª colocação.

A lista do Instituto Trata Brasil conta apenas com os 100 municípios mais populosos do Brasil.

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, comemorou a cidade se manter na liderança regional.

“Esse resultado é reflexo do compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população e com o desenvolvimento sustentável, que foi reforçado com na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e segue com o prefeito Pedro Ishi. O acesso a água de qualidade e a ampliação dos serviços de esgotamento sanitário são prioridades que impactam diretamente na saúde pública e na preservação ambiental”, disse.

Para o prefeito Pedro Ishi, o resultado confirma a seriedade com que a cidade trata o tema e a importância de manter os avanços. “Estar à frente no ranking regional é motivo de orgulho, mas também reforça a nossa responsabilidade em continuar ampliando o acesso universal ao saneamento. Temos trabalhado para garantir investimentos, melhorar a infraestrutura e preparar a cidade para um crescimento sustentável”, salientou.

Números

De acordo com o levantamento, 97,43% da população suzanense é atendido com água. O atendimento de esgoto chega a 91,26% dos moradores da cidade. Apesar do alto atendimento de esgoto, o tratamento fica bem abaixo, chegando a 54,2% da população. A nota total do município ficou de 8,56.

A nota total de Itaquá ficou em 7,59. O atendimento de água chega a 98,29% da população, enquanto o esgoto atende 76,59%. O tratamento de esgoto, no entanto, chega a apenas 17,66% dos munícipes.

Em Mogi das Cruzes, o atendimento de água chega a 91,66% da população e o de esgoto a 84,12%. O tratamento de esgoto atende 62,76% dos moradores. A nota da cidade foi de 7,49.

Instituto

O Instituto Trata Brasil faz a publicação anual do ranking do saneamento, com foco nas 100 cidades mais populosas do país. O ranking é produzido com base nos indicadores mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), publicado pelo Ministério das Cidades.

Além disso, o estudo realiza uma ponderação de pesos na evolução dos indicadores, estabelecida em uma metodologia criada em parceria com a consultoria GO Associados.

O instituto monitora os indicadores dos maiores municípios do país desde 2009. O objetivo é dar luz “a um problema histórico vivido no país”.

De acordo com o Instituto Trata Brasil, 16,9% dos brasileiros não tem acesso a água potável e 44,8% não possui coleta de esgoto. Esses números refletem em problemas de saúde, produtividade no trabalho, valorização imobiliária, turismo e na qualidade de vida.

Brasil

A cidade que lidera o ranking de saneamento nacional é Campinas, que saltou duas posições para chegar à liderança. Limeira, também em São Paulo, e Niterói, no Rio de Janeiro, fecham o top-3. As notas foram, respectivamente, 10, 9,98 e 9,79.